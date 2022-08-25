防秋冬疫情 美促打「新世代」疫苗 最快勞工節後上路

拜登 政府計畫最快於勞工節(Labor Day)過後，為12歲以上全美民眾提供新世代疫苗 加強針；政府公衛官員希望透過加強宣導，讓美國染疫死亡人數得以下降，避免疫情在入冬之後再度升高。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗長馬克斯(Peter Marks)說，雖然無法公布確切時間，但食藥局疫苗團隊很快便將核准經過更新、針對正在流行的Omicron變種病毒 而設計的新世代疫苗。

馬克斯說，新款疫苗配方還沒有進行人體實驗，但食藥局掌握「結果非常良好」的研究數據，顯示疫苗既安全又有效。他表示：「我非常有信心。」

莫德納藥廠(Moderna)、輝瑞(Pfizer)與合作夥伴德國廠商BioNTech均向食藥局遞交申請，要求核准針對OmicronBA.4及BA.5變種病株設計的疫苗補強針。目前國內的染疫確診案例中，絕大多數患者都是感染這兩種變種病毒。

目前全美平均每天有450個染疫死亡案例，隨著天氣轉涼，公衛官員擔心未來幾個月民眾停留在室內空間的時間增長，染疫人數及染疫死亡案例恐將增加，因此希望盡快為民眾提供更新版的疫苗補強針。

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)23日受訪時說，我們正處於一波變種病毒株BA.5的疫情當中，「距離我們理想中的目標還很遠」。

對於說服民眾持續接種新冠疫苗，拜登政府到目前為止宣導效果不如預期。根據統計，全美人口僅約三分之二接種了分兩劑施打的新冠疫苗，接種了補強針的人更少。

某些科學家指出，對於核准新世代疫苗，拜登政府腳步走得太快，現有新冠疫苗其實已經足以提供保護，讓民眾不會在感染病毒後陷入重症。

魏爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medicine)病毒學家摩爾(John P. Moore)指出，目前染疫死亡案例主要集中於未接種疫苗的民眾，以及原本就患有嚴重疾病的人。他說，新版疫苗可以提供的加強保護效果並不大。