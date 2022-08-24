俄烏戰火推升通膨 歐經濟恐「一路下坡」

俄烏戰爭未停歇，歐洲經濟受到拖累。圖為本月22日一枚俄軍飛彈擊中烏克蘭西南方的沃茲涅先斯克鎮，距離烏克蘭第二大核電廠不遠。圖為鎮上住宅大樓遭到摧毀。(Getty Images)

俄烏戰爭未停歇，歐洲經濟受到拖累，陷入危機；路透分析，歐洲地區幾乎確定將面臨經濟衰退，重災區將包括德國 、義大利 等國。

戰爭爆發之前，今年原本是歐洲備受看好，可望大放異采的一年；消費者在後疫情 時期開始花錢，政府大手筆補貼則驅動經濟蒸蒸日上，一般百姓歷經兩年的疫情打擊之後，終於可以鬆一口氣。然而，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，讓這一切突然改變。才剛回歸常軌的正常生活不見了，取而代之是另一波危機。

報導指出，歐洲幾乎肯定將出現經濟衰退，通膨已經逼近10%，冬天腳步越來越近，能源短缺問題卻沒能解決。專家指出，歐洲經濟接下來將一路走下坡，恐怕要到2023年才會有重大改善。

法國超市巨擘家樂福集團(Carrefour)班巴爾(Alexandre Bompard)說：「危機是新的常態。」他表示：「不管是低通膨或國際貿易，過去幾十年來我們已經習以為常的現象都已經成為過去式。」

歐洲出現的改變相當明顯；一年前，絕大多數專家預測，歐洲2022年經濟成長可能接近5%，但現在，今冬將有經濟衰退儼然已成基礎事實。

俄烏戰爭讓歐洲一般家庭與企業同樣深受其害，食物與能源價格雙雙走高，現在還發生嚴重旱災、河川水位創下歷史新低，導致運輸系統受到重挫。

歐元區通膨高達9%，是半世紀以來不曾有過的狀況，民眾購買能力因此降低，有限的現金只能花在汽油、天然氣及主食。統計顯示，歐洲地區零售銷售正在下跌，而且民眾早在熱浪侵襲前好幾個月就減少購物。今年6月，歐洲零售業績比一年前同期縮水約4%，德國減少幅度更有9%。

報導指出，歐洲消費者如今紛紛改到折扣連鎖店撿便宜，改用平價品牌，暫時避買高檔精品。

德國零售商Zalando共同執行長根茨(Robert Gentz)對媒體表示：「生活開銷變貴，消費者都不願意花錢了。」