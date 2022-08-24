我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

俄烏戰火推升通膨 歐經濟恐「一路下坡」

記者顏伶如／綜合報導
俄烏戰爭未停歇，歐洲經濟受到拖累。圖為本月22日一枚俄軍飛彈擊中烏克蘭西南方的沃茲涅先斯克鎮，距離烏克蘭第二大核電廠不遠。圖為鎮上住宅大樓遭到摧毀。(Getty Images)
俄烏戰爭未停歇，歐洲經濟受到拖累。圖為本月22日一枚俄軍飛彈擊中烏克蘭西南方的沃茲涅先斯克鎮，距離烏克蘭第二大核電廠不遠。圖為鎮上住宅大樓遭到摧毀。(Getty Images)

俄烏戰爭未停歇，歐洲經濟受到拖累，陷入危機；路透分析，歐洲地區幾乎確定將面臨經濟衰退，重災區將包括德國義大利等國。

戰爭爆發之前，今年原本是歐洲備受看好，可望大放異采的一年；消費者在後疫情時期開始花錢，政府大手筆補貼則驅動經濟蒸蒸日上，一般百姓歷經兩年的疫情打擊之後，終於可以鬆一口氣。然而，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，讓這一切突然改變。才剛回歸常軌的正常生活不見了，取而代之是另一波危機。

報導指出，歐洲幾乎肯定將出現經濟衰退，通膨已經逼近10%，冬天腳步越來越近，能源短缺問題卻沒能解決。專家指出，歐洲經濟接下來將一路走下坡，恐怕要到2023年才會有重大改善。

法國超市巨擘家樂福集團(Carrefour)班巴爾(Alexandre Bompard)說：「危機是新的常態。」他表示：「不管是低通膨或國際貿易，過去幾十年來我們已經習以為常的現象都已經成為過去式。」

歐洲出現的改變相當明顯；一年前，絕大多數專家預測，歐洲2022年經濟成長可能接近5%，但現在，今冬將有經濟衰退儼然已成基礎事實。

俄烏戰爭讓歐洲一般家庭與企業同樣深受其害，食物與能源價格雙雙走高，現在還發生嚴重旱災、河川水位創下歷史新低，導致運輸系統受到重挫。

歐元區通膨高達9%，是半世紀以來不曾有過的狀況，民眾購買能力因此降低，有限的現金只能花在汽油、天然氣及主食。統計顯示，歐洲地區零售銷售正在下跌，而且民眾早在熱浪侵襲前好幾個月就減少購物。今年6月，歐洲零售業績比一年前同期縮水約4%，德國減少幅度更有9%。

報導指出，歐洲消費者如今紛紛改到折扣連鎖店撿便宜，改用平價品牌，暫時避買高檔精品。

德國零售商Zalando共同執行長根茨(Robert Gentz)對媒體表示：「生活開銷變貴，消費者都不願意花錢了。」

德國 疫情 義大利

上一則

西方經濟制裁 重創俄卻沒「擊垮」俄

下一則

俄占烏核電廠當「人質」 威脅歐洲

延伸閱讀

俄烏開戰6個月 各方所付出代價一次看

俄烏開戰6個月 各方所付出代價一次看
通膨削減購買力 3年前百元商品 現在115元才買得到

通膨削減購買力 3年前百元商品 現在115元才買得到
日經：俄烏開戰五個月內 台日韓大買55億美元俄國能源

日經：俄烏開戰五個月內 台日韓大買55億美元俄國能源
通膨下反向操作 南韓超市炸雞3折賣 引爆價格戰

通膨下反向操作 南韓超市炸雞3折賣 引爆價格戰

熱門新聞

北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

2022-08-18 11:34
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09
前財政部長桑默斯表示，外界不再那麼確信中國的經濟規模將超越美國了。(路透)

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

2022-08-18 23:13
國會眾議員麗茲．錢尼。(美聯社)

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

2022-08-17 09:22
「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
研究指出，就算撒上碎花生的冰淇淋，也比全麥貝果(圖)健康。(美聯社)

玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

2022-08-19 12:47

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治