西方經濟制裁 重創俄卻沒「擊垮」俄

俄國經濟遭西方制裁，沒全盤崩潰，圖為俄星巴克門市將改為新品牌「星咖啡」（Stars Coffee）重新開幕，商標將從美人魚換成穿戴俄國傳統服飾kokoshnik的女孩。(Getty Images)

俄國 侵烏戰爭2月爆發以來，西方國家便對其發動經濟制裁，專家同意，俄國受損程度正在上升，長期下來俄國經濟會告退化，但戰爭爆發六個月至今，俄國經濟全貌撲朔迷離，至少目前就表面看來，並沒有崩潰，失業率並未大增，且繼續出口石油 、天然氣，每月賺得大約數十億美元。

華盛頓郵報23日報導，莫斯科及聖彼得堡的餐廳、酒吧生意依然很好，生鮮果菜店貨物充足；物價是上揚了，一些進口品如威士忌也很難買到，但某些經濟學者本預測的俄國經濟縮水達一成，並沒有發生；目前國際貨幣基金估計俄國經濟今年會衰退6%。

俄國經濟全面出現警訊，與俄國總統普亭宣稱的西方制裁已失敗兩相牴觸；汽車及其他產品因無法取得組件而數量筆直減少，小群工人不得不暫時下崗而抱怨不已；俄國航空公司的國際線班機已減到大約是零，機師被裁員，耗件無法由國外進口，故得由其他客機拆零件來補；成千上萬高學歷人士逃出俄國；幾百家外國公司如宜家(Ikea)、麥當勞都停止俄國營運；俄國聯邦預算7月出現窘況。

馬德里IE商學院俄裔經濟學者米若諾夫(Maxim Mironov)指出，西方制裁肯定有效，但很不幸，成效比很多人預料的微弱得多。

經濟學者指出，想造成更大傷害，歐盟必須斬斷俄國經濟生命線的石油天然氣收入；美、英已禁止俄國油氣進口，但歐洲大力仰賴俄國能源，只答應隨著時間發展而減少採買；白宮等方面正透過對俄國石油油價 設上限、強迫莫斯科以低於國際油價售油，敦促各方立即採取行動。

白宮官員指出，美國外交界正向盟邦施壓，要求各國接受該油價上限，認為是「現有的最大宏觀經濟措施」；官員指出，俄國正面臨經濟大幅衰退，且來年會更嚴重，莫斯科當局現在只是設法做到打腫臉充胖子。

但俄國當局還能辦相挺普亭的音樂會，夏季為兒童辦戰鬥營，外部經濟受損的消息在莫斯科被消音；一名酒吧店主表示，正設法因應現況，他指出很多外國公司、酒商退出市場沒錯，但替代品雨後春筍般出現，例如俄國現有很多琴酒，其中有些還真不賴。