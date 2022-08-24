我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

西方經濟制裁 重創俄卻沒「擊垮」俄

編譯潘勛／綜合23日電
俄國經濟遭西方制裁，沒全盤崩潰，圖為俄星巴克門市將改為新品牌「星咖啡」（Stars Coffee）重新開幕，商標將從美人魚換成穿戴俄國傳統服飾kokoshnik的女孩。(Getty Images)
俄國經濟遭西方制裁，沒全盤崩潰，圖為俄星巴克門市將改為新品牌「星咖啡」（Stars Coffee）重新開幕，商標將從美人魚換成穿戴俄國傳統服飾kokoshnik的女孩。(Getty Images)

俄國侵烏戰爭2月爆發以來，西方國家便對其發動經濟制裁，專家同意，俄國受損程度正在上升，長期下來俄國經濟會告退化，但戰爭爆發六個月至今，俄國經濟全貌撲朔迷離，至少目前就表面看來，並沒有崩潰，失業率並未大增，且繼續出口石油、天然氣，每月賺得大約數十億美元。

華盛頓郵報23日報導，莫斯科及聖彼得堡的餐廳、酒吧生意依然很好，生鮮果菜店貨物充足；物價是上揚了，一些進口品如威士忌也很難買到，但某些經濟學者本預測的俄國經濟縮水達一成，並沒有發生；目前國際貨幣基金估計俄國經濟今年會衰退6%。

俄國經濟全面出現警訊，與俄國總統普亭宣稱的西方制裁已失敗兩相牴觸；汽車及其他產品因無法取得組件而數量筆直減少，小群工人不得不暫時下崗而抱怨不已；俄國航空公司的國際線班機已減到大約是零，機師被裁員，耗件無法由國外進口，故得由其他客機拆零件來補；成千上萬高學歷人士逃出俄國；幾百家外國公司如宜家(Ikea)、麥當勞都停止俄國營運；俄國聯邦預算7月出現窘況。

馬德里IE商學院俄裔經濟學者米若諾夫(Maxim Mironov)指出，西方制裁肯定有效，但很不幸，成效比很多人預料的微弱得多。

經濟學者指出，想造成更大傷害，歐盟必須斬斷俄國經濟生命線的石油天然氣收入；美、英已禁止俄國油氣進口，但歐洲大力仰賴俄國能源，只答應隨著時間發展而減少採買；白宮等方面正透過對俄國石油油價設上限、強迫莫斯科以低於國際油價售油，敦促各方立即採取行動。

白宮官員指出，美國外交界正向盟邦施壓，要求各國接受該油價上限，認為是「現有的最大宏觀經濟措施」；官員指出，俄國正面臨經濟大幅衰退，且來年會更嚴重，莫斯科當局現在只是設法做到打腫臉充胖子。

但俄國當局還能辦相挺普亭的音樂會，夏季為兒童辦戰鬥營，外部經濟受損的消息在莫斯科被消音；一名酒吧店主表示，正設法因應現況，他指出很多外國公司、酒商退出市場沒錯，但替代品雨後春筍般出現，例如俄國現有很多琴酒，其中有些還真不賴。

俄國 石油 油價

上一則

點名解放軍 商務部將中國7實體列「出口黑名單」

下一則

俄烏戰火推升通膨 歐經濟恐「一路下坡」

延伸閱讀

俄烏血腥鏖戰6個月 專家解析普亭究竟想要什麼

俄烏血腥鏖戰6個月 專家解析普亭究竟想要什麼
俄主戰派苦肉計？控烏暗殺「普亭大腦」愛女 坊間傳出陰謀論

俄主戰派苦肉計？控烏暗殺「普亭大腦」愛女 坊間傳出陰謀論
日經：俄烏開戰五個月內 台日韓大買55億美元俄國能源

日經：俄烏開戰五個月內 台日韓大買55億美元俄國能源
女兒死於汽車炸彈 「普亭的大腦」杜金：要勝利、不是報復

女兒死於汽車炸彈 「普亭的大腦」杜金：要勝利、不是報復

熱門新聞

北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

2022-08-18 11:34
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09
前財政部長桑默斯表示，外界不再那麼確信中國的經濟規模將超越美國了。(路透)

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

2022-08-18 23:13
國會眾議員麗茲．錢尼。(美聯社)

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

2022-08-17 09:22
「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
研究指出，就算撒上碎花生的冰淇淋，也比全麥貝果(圖)健康。(美聯社)

玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

2022-08-19 12:47

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治