俄占烏核電廠當「人質」 威脅歐洲

俄羅斯5個月前拿下烏克蘭扎波羅熱核電廠，形同「人質」，對歐洲國家造成巨大威脅。（路透）

俄羅斯軍隊占據烏克蘭 札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠五個月以來，曾發生各類大小事故，核電廠員工曾央求俄軍別攻擊該廠，生怕危及全世界安全；在俄軍占領下，俄、烏互控對方準備攻擊核電站，札波羅熱核電廠 及其員工已成為人質，用來威脅全歐洲。

紐約時報 23日報導，札波羅熱核電廠面積遼闊，有冷卻塔、核反應爐、機器室及核廢料貯存場；3月初俄軍入侵烏克蘭時，曾發生的事故危險程度遠大於外界所知。

一枚大口徑子彈曾刺破第四號反應爐的外牆，但第六號反應爐的電力變壓器遭砲彈擊中則更為駭人，裡頭貯滿冷卻油料，當時未對外透露；電廠員工也是後來才知道，透露給紐時；兩座反應爐現還在運作。

五個月後的現在，隨著砲火再擊中札波羅熱核電廠，核災難的幽靈吸引全球關注；各界正在緊急磋商，想安排國際原能署(IAEA)專家前往檢視。

烏、俄互控對方準備攻打核電廠，世人害怕核電廠的危機更大以往；美、歐及聯合國官員已呼籲創設非交戰區。

烏克蘭技師熟知核電廠設備及運作，靠著他們，世界才能免於核災難；但今天在俄方占領下，他們既是人質又是關鍵工人，肩負預防核災難的重責，又得在俄軍狙擊手的眼皮子底下工作。

烏軍在南部發起反攻，環核電廠的安赫德市(Enerhodar)位處交戰區；烏國官方及市居民表示，約100名核電廠曾遭俄軍拘禁，幾十人現在仍下落不明。

核電廠的安全，現在只靠骨瘦如柴的員工來維護，他們飽嘗壓力，又倦又怕；本在電廠擔任鐵工的施維茨(Serhiy Shvets)5月住家遭俄軍砲火擊，他設法逃離安赫德，來到烏方控制區，現還躺在醫院病床；他表示，俄軍占據核電廠，廠房、城市及全世界安全都遭到威脅；「俄軍就像握有手榴彈的猴子，不盡然了解自己造成的威脅。」

戰鬥已再度打到核電廠，有些砲彈擊中廠區地面；員工指出，爆炸時有所聞；烏國官員22日表示，電廠附近發生砲擊，俄軍近距離向一輛汽車開槍，造成一名男子喪生，另數人受傷。事件引發住當地民眾大逃亡，電廠賴以安全運作的員工也在其中。