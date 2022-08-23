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台逃犯殺2警奪槍 南北竄逃 17小時後 新竹落網

記者黃宣翰、周宗禎／台南報導
殺警兇嫌林信吾。（取自臉書）
殺警兇嫌林信吾。（取自臉書）

台灣22日在台南發生一起歹徒用刀襲殺兩名警察並奪槍的重大治安事件，警方在17小時內破案，逮捕到兇嫌林信吾，發現46歲的林信吾竟然是明德外役監的囚犯，在請假期間逾期未歸時犯下這起殘忍凶案，使得獄政及警政雙重疏漏再次受到檢討。

外役監脫逃 獄政警政疏漏

這起殺警奪槍命案發生在台灣時間22日，台南市警二分局民權派出所警員曹瑞傑、凃明誠追查失竊機車至安南區偏僻的產業道路，遭兇嫌持刀反抗；凃遭割喉並被搶走配槍及子彈，曹被歹徒槍擊，身中六槍。支援警力十分鐘後到場，兩警倒在血泊中，送醫不治。

兇嫌校園變裝 一路換車逃亡

兇嫌林信吾騎車逃至1.3公里外的土城高中廁所清洗、變裝後棄車逃離，警政署通報全國警察全力緝凶，兇嫌在台灣時間23日凌晨4點45分在新竹市和欣客運站下車後，遭到守候的警察圍捕落網。

警方查出，林信吾竟是明德外役監囚犯，並起獲警用手槍一把及子彈18發，依殺人罪嫌逮捕後，帶回台南市調查殺警動機。

警方說，兇嫌很可能深知警方辦案手法，作案後先變裝，再不斷變換機車、計程車、客運公車等交通工具，在新營犯下超商搶案後，搭上白牌車逃往高雄三民區，立即轉搭和欣客運北上，直到凌晨落網。

警方在案發後，22日下午3點50分在離現場約1.3公里的安南區土城高中尋獲贓車，上有血跡，並發現歹徒曾在廁所清洗、換裝後逃離，大批警力搜索無所獲。警方沿路調閱監視錄影器，追查出歹徒犯案後疑搭計程車到中西區赤崁樓前下車。

騎贓車持警槍亡命 洗劫超商

林信吾在殺警奪槍後，還騎著偷來機車持警槍洗劫新營區一間超商，兇嫌原是要買2包菸，但隨即掏槍搶走約7000元逃逸，過程不到一分鐘。

警方專案小組查出林信吾是明德外役監逃犯，一周前逃獄，根據他的臉書，林信吾自稱是憲兵老將，臉書停留在2016年後就未再更新。警方私下憤憤難平，為何有強盜前科者可以到外役監獄，甚至脫逃，造成2名優秀同仁無辜殉職。

警察死前扭打 遭殘忍殺害

警方調查，46歲的林信吾因強盜及竊盜等案被判有期徒刑7年10月，原本在明德外役監服刑，要服刑至2028年才出獄。根據警車行車記錄器畫面，凃明誠臨死前曾與歹徒在地上扭打，期間凃遭歹徒從後方勒脖，警槍被歹徒搶奪在手仍奮力掙扎抵抗，兇嫌手段相當凶狠。

警方在新竹市逮捕殺警兇嫌林信吾，現場起出被搶奪的警槍及子彈，員警在場清點。(圖／...
警方在新竹市逮捕殺警兇嫌林信吾，現場起出被搶奪的警槍及子彈，員警在場清點。(圖／台南市警察局提供)

明德外役監獄獄方表示，林信吾服刑期間表現正常，依照規定可以申請返家探親；他上周8月13日獲准離監兩天，但未在15日回監報到，當時已通報各相關單位查緝，並非逃獄。

林信吾被帶回台南警第三分局時一路低頭，警政署長黃明昭說，警方很快速逮捕窮凶惡極的歹徒、繩之以法，「大快人心！」黃也解釋，擔憂挾持客運乘客，所以等林信吾下車後走到角落再圍捕。

台南市長黃偉哲與黃明昭一起說明，黃偉哲說，台南、高雄、新竹、刑事局等警方合作，沒傷害到無辜民眾下逮捕嫌犯，相當感謝。

黃明昭說，這是一件人神共憤、同仇敵愾案件，竟敢在光天化日之下，對執法人員行凶，兩位年輕有為警察殞落非常難過及不捨。

黃明昭也說，警察同仁在任何執勤，都要有敵情觀念，而需要任務達成，不過沒有安全都是枉然，執勤要特別注意，在安全執法會加強教育訓練，包括如何盤查等。

警察 超商 監獄

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