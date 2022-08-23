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俄烏戰爭將滿半年 俄資深外交官悲觀：排除和平結束可能

編譯中心／綜合報導
俄烏戰爭將滿半年，迄今尚未出現停火跡象。（路透）
俄烏戰爭將滿半年，迄今尚未出現停火跡象。（路透）

俄烏戰爭將滿半年，迄今尚未出現停火跡象。烏軍在西方軍援下逐步展現反擊能力，俄軍近來在戰場幾無進展。一名俄羅斯資深外交官表示，已排除和平結束烏克蘭戰爭的可能性，莫斯科預期戰事將拖長。聯合國秘書長古特瑞斯說，局勢非常困難，和平前景並不樂觀。

激戰6個月 近9000烏軍陣亡

烏克蘭國際傳真(Interfax-Ukraine)報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valeriy Zaluzhny)22日表示，自俄羅斯發動入侵以來，已有將近9000名烏克蘭軍人陣亡。法新社報導，扎盧茲尼在一個論壇上表示，烏克蘭孩童需要特別照料，「因為他們的父親去了前線，可能已是近9000名陣亡英雄中的一人」。俄烏戰爭持續近6個月，烏克蘭官員極少提供軍隊損失的細節。

俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處大使加提洛夫(Gennady Gatilov)表示，已排除透過外交途徑終結烏克蘭戰爭的可能性，並且強調莫斯科預期這場衝突會拖長。

加提洛夫告訴倫敦「金融時報」，俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基不會進行直接談判。英國「衛報」引述報導指出，加提洛夫聲稱，4月莫斯科和基輔談判期間曾一度「非常接近」達成結束衝突的協議，他指控美國和北大西洋公約組織盟國施壓烏克蘭放棄談判。

加提洛夫說：「現在，我看不出有進行外交接觸的任何可能性。衝突越持續下去，就越難達成外交解決途徑。」

烏克蘭24日將紀念獨立31周年，澤倫斯基總統21日警告，俄羅斯可能會採取挑釁舉措，讓在戰爭中遭俘的烏克蘭軍人接受審判。

法新社報導，俄羅斯準備在烏克蘭24日紀念獨立31周年時，公開審判在圍攻馬立波(Mariupol)時俘虜的烏克蘭軍人。當天也將是俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月的日子。

澤倫斯基當晚發表演說時警告：「如果這個可鄙的法院開庭，如果將我國人民帶入這樣的環境，觸犯所有協議、所有國際規範，那就會有傷害的事件發生。」他說：「超越這個界限，就沒有談判的可能。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在訪問敖德薩期間被問到對未來的希望時，他閉上雙眼、放慢語速，稱「局勢非常困難，和平前景並不樂觀」。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)22日表示，歐盟將辯論是否在鄰近國家為烏克蘭軍隊展開大型訓練行動。波瑞爾在西班牙的一項記者會上表示，歐盟防長將於下周在捷克首都布拉格舉行的為期兩天會議上討論這項提案。

目前各方最關切的是俄國軍隊占領的烏克蘭札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)，內外的軍事行動。路透報導，烏札波羅熱核電廠附近頻遭砲彈和火箭襲擊，外界擔心恐將發生核災，要求核電廠周邊區域應非軍事化。這座歐洲最大核電廠位於俄軍占領的第聶伯河(Dnipro River)南岸。美英法德呼籲國際原子能總署(IAEA)的獨立視察人員「迅速造訪」這所核電廠。 

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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