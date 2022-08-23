捍衛民主 澤倫斯基獲頒美國自由獎章
國家憲法中心(National Constitution Center)22日宣布，今年度的「自由獎章」(Liberty Medal)頒給烏克蘭總統澤倫斯基，以表彰其「面對俄羅斯暴虐入侵時捍衛自由的英雄事例」。
國家憲法中心主任羅森(Jeffrey Rosen)表示：「面對俄羅斯暴虐入侵的時候，澤倫斯基勇敢地領導烏克蘭人民捍衛自由，他的勇氣激勵全世界所有為捍衛民主及法治而戰的人。」
「自由獎章」由國家憲法中心於1988年首次頒發，以紀念美國開國200周年，受獎對象為世界各地致力於捍衛民主自由之個人。
自由獎章去年的受獎人為香港媒體人黎智英，以及沙烏地阿拉伯女權主義者魯嘉因·哈德洛爾(Loujain al-Hathloul)；2020年的受獎人則是已故聯邦最高法院大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，再前一年則是退休的大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)。
澤倫斯基自2019年5月起就任烏克蘭總統，由於在俄羅斯入侵時一直堅持留守在烏國境內，已獲得雷根自由獎(Ronald Reagan Freedom Award)、甘迺迪勇氣獎(JFK Profile in Courage Awards)，以及捷克、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克等國政府頒布的勳獎章。
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