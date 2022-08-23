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保守派獲16億捐款 最大筆「黑金」共和黨利多

記者顏伶如／綜合報導
電子製造業大亨塞德捐款16億元給保守派政治團體「大理石自由信託」，使該團體負責人李歐成為保守派的「造王者」。(美聯社)
電子製造業大亨塞德捐款16億元給保守派政治團體「大理石自由信託」，使該團體負責人李歐成為保守派的「造王者」。(美聯社)

紐約時報22日報導，一名知名度並不高的企業家，去年捐款16億元政治獻金給新成立的保守派非營利組織「大理石自由信託」(Marble Freedom Trust)，這筆巨款不但讓共和黨在今年期中選舉獲得可觀的經費支援，對於未來幾年共和黨推動議題也有極大助益。

報導指出，16億元的金主是現年已高齡90的電子製造商大亨塞德(Barre Seid)，手筆之大堪稱非營利組織收到金額最高的政治捐款之一。塞德捐款對象是保守派倡議者李歐(Leonard A. Leo)創立的新組織。李歐與共和黨金主及共和黨政治人物都有良好關係，穿針引線居中協調，讓如今最高法院變成以保守派大法官居多數。李歐對於共和黨陣營在限縮墮胎權、限縮投票權、刪除對抗氣候變遷政策等領域的爭取，也經常出資贊助。

電子製造業大亨塞德捐款16億元給保守派政治團體「大理石自由信託」，圖為該團體負責...
電子製造業大亨塞德捐款16億元給保守派政治團體「大理石自由信託」，圖為該團體負責人李歐2017年的資料照片。(美聯社)

龐大政治捐款到位之後，李歐將更加鞏固身為保守派金錢政治中「造王者」(kingmaker)的地位。保守派陣營的宣傳開銷則如虎添翼，因為花費明細變得難以追蹤，選民投票以及政治角力的最終結果，可能因此受到影響。

報導指出，為了省稅，16億元捐款是透過一連串轉帳才完成，塞德長久以來便是保守派金主，在位於芝加哥的電子產品製造商特普力公司(Tripp Lite)擔任執行長兼董事長期間，創造個人財富。

紐約時報指出，稅務紀錄、企業申報等紀錄顯示，塞德的捐款方式是把特普力公司100%持股捐給李歐的非營利組織「大理石自由信託」，捐贈結束後，特普力公司被轉賣給一家愛爾蘭集團，價格為16億5000萬元。「大理石自由信託」因為特普力公司易主而賺進可觀獲利，但基於非營利組織架構則免繳可觀稅金。

紐約時報分析，16億元的政治獻金收入比2020年最常支持民主黨的15個非營利組織共計捐款15億元的金額還略勝一籌。民主黨收到的政治獻金當中，某一部分用在拜登總統2020年大選及拜登盟友國會選舉的競選花費。

報導指出，非營利組織幫忙埋單選舉開銷通常被稱為「黑金」(dark money)，因為這些組織政治募款及花費都沒有上限規定，至於捐款從何而來、款項用途為何，則不需要對外公布。

共和黨 紐約時報 拜登

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