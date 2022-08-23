不滿共和黨大選舞弊論 科州州參議員改入民主黨

科羅拉多州共和黨 州參議員普里歐拉(Kevin Priola)宣布換黨加入民主黨 ，表示良心不允許他對共和黨人毫無根據地質疑2020年大選的正當性和氣候變遷 的現實保持沉默。

溫和派的普里歐拉在擔任四屆州眾議員後，2017年進入州參議會。他認為共和黨在尼克森和雷根總統之後發生變化，他曾希望2021年1月6日國會暴動促使共和黨與前總統川普保持距離，說「我們的政治屬性太過部落化，我的獨立思考有時違背共和黨的傳統理念，但我不準備改變，不相信任何黨可以壟斷真相。」

科州民主黨占參議會35席的20席，普里歐拉換黨不會改變參議會控制權，但他表示自己的意識形態沒有變，在墮胎、擇校和控槍問題上仍堅持保守派理念，「表決法案時我不會改變立場，只是我的名字前是民主黨而不是共和黨。」

普里歐拉說，1月6日國會暴動後，他不希望與共和黨有任何關連，並讚揚與川普決裂的共和黨人，如前副總統潘斯、國會參議員羅穆尼，以及國會眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinger)。他支持援引憲法第25修正案罷免川普，說「共和黨試圖用暴力推翻公正與自由的選舉，繼續兜售2020年大選被盜，我不能繼續成為這個黨的一員。」

普里歐拉批評共和黨人的氣候變遷立場，認為氣候變遷是危機和現實威脅，是共和黨的尼克森總統簽署設立環保署的法案，而「今天的共和黨人卻否認氣候變遷的存在和拒絕採取行動，背離政治領袖的責任。」

科州共和黨主席克莉絲蒂·布朗(Kristi Brown)說：「普里歐拉在欺騙選民、投票支持加稅和傷害勞工家庭後，如今終於承認他是加稅黨的真正屬性。他自私地以科州民眾為代價，讓自己成為關注焦點，他將為明年1月成為參議會的少數黨成員而後悔。」