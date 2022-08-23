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佛州、紐約初選 民主黨強棒廝殺 奧克拉荷馬「川派」互鬥

編譯陳韻涵／綜合22日電
佛州和紐約州23日舉行期中選舉的初選，圖為佛州選務人員準備布置投票站。(Getty Images)
佛州和紐約州23日舉行期中選舉的初選，圖為佛州選務人員準備布置投票站。(Getty Images)

多州23日舉行初選，佛州和紐約州民主黨強棒廝殺，奧克拉荷馬州則有川派人選互鬥。

美聯社報導，佛州民主黨初選出線者將對上共和黨日正當中的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，保守派的德桑提斯普遍被視為可能取代前總統川普角逐下屆大選的人物。

紐約州選區重畫後，兩位資深民主黨眾議員爭搶同一席次，該黨的競選主席則在新選區迎戰左派對手。

奧克拉荷馬州共和黨人士則將從兩位川普的忠實追隨者中擇一，接替年底退休的87歲參議員殷霍夫(Jim Inhofe)出缺。

佛州農業廳長弗萊德爭取民主黨州長候選人，在州內巡迴演說造勢。(Getty Ima...
佛州農業廳長弗萊德爭取民主黨州長候選人，在州內巡迴演說造勢。(Getty Images)

佛州

佛州是全國最大搖擺州，近年逐漸成為共和黨票倉，川普兩度贏得佛州，共和黨議員掌控州議會，這讓德桑提斯得以推行政治文化戰，吸引大金主，並掀起他參選總統的討論風聲。

農業廳長弗瑞德(Nikki Fried)和聯邦眾議員克利斯特(Charlie Crist)爭取民主黨內提名，以在11月對抗德桑提斯。

克利斯特2007年曾以共和黨身分獲選為佛州州長，弗瑞德批評他是虛有其表的民主黨人，譴責他反墮胎的立場且曾任命保守派的佛州最高法院法官。

克利斯特不睬弗瑞德的批評，爭取黨內高層支持並向金主募款。

由於選區重畫，讓兩位民主黨資深國會議員競爭一席，圖為馬隆尼。(Getty Ima...
由於選區重畫，讓兩位民主黨資深國會議員競爭一席，圖為馬隆尼。(Getty Images)

國會眾議員納德勒爭取連任，於民主黨初選前在曼哈頓上西城造勢。(美聯社)
國會眾議員納德勒爭取連任，於民主黨初選前在曼哈頓上西城造勢。(美聯社)

紐約

紐約6月經過全州投票後，23日複決；新的眾院選區合併讓曼哈頓選區的兩位資深議員變成競爭對手，分別是代表紐約上東區、年資30年的眾議員馬隆尼(Carolyn Maloney，76歲)，以及上西區資歷相當的眾議員納德勒(Jerry Nadler，75歲)。

同場較勁的還有38歲的印度裔律師帕特爾(Suraj Patel)，他主張交棒給新世代。

納德勒獲得「紐約時報」與參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)支持，但紐約選區的投票率可能因為選民利用暑假出遊而偏低，尤其是有度假屋的富人，這讓該選區的結果難料。

奧克拉荷馬州

兩位川普支持者角逐奧州初選，爭取殷霍夫退休後的空缺，繼任者的任期至2027年1月。

聯邦眾議員穆林(Markwayne Mullin)在首輪初選後獲得川普背書，他的對手是該州眾議會議長謝農(T. W. Shannon)。

奧州的北美原住民占總選民人數的10%，穆林和謝農都有原住民血統，穆林屬於切羅基部落(Cherokee)，謝農則是非裔美籍的契卡索部落(Chickasaw Nation)族人。

佛州 奧克拉荷馬州 眾議員

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