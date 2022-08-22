錢尼落選「會繼續對抗川普」 批麥卡錫不懂怎麼當領袖

在懷亥明州共和黨內初選落敗的聯邦眾議員麗茲‧錢尼21日表示，選舉失利後，曾接到拜登總統及一些同黨人士來電安慰。(路透)

在懷亥明州共和黨 內初選落敗的聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney )21日表示，自己選舉失利後，曾接到拜登總統及一些同黨人士來電安慰；她形容眾院共和黨領袖麥卡錫完全不懂領袖的角色，另矢言要對抗鼓吹2020年選舉遭竊論的候選人。

錢尼上美國廣播公司新聞台(ABC News)「本周」(This Week)節目表示，自己與拜登聊得很開心，認為該置國家於黨派之上；她不透露哪些共和黨人打電話安慰她，只說是志同道合、同意彈劾前總統川普 的人。

去年國會暴亂案發生後，錢尼等十名共和黨國會議員投票，支持彈劾川普，接下來在眾院調查國會暴亂案委員會裡當副主席，所以表面上絕大多數共和黨人都避開她。

錢尼指責麥卡錫就彈劾川普一案的表現；她認為自己對麥卡錫的看法很清楚，就是完全不忠於憲法，展現的言行舉止「完全不懂眾院議長的角色有多重要」。(共和黨如在期中選舉拿下眾院，麥卡錫可能出任議長。)

麥卡錫名列第一批疏遠錢尼並爭取川普青睞的共和黨要人。其他共和黨機構及黨員很快跟進；懷俄明州 共和黨不再承認錢尼是黨員，另因錢尼任職國會暴亂案調查委員會，而在共和黨全國委員會裡譴責她。

只是錢尼21日堅稱，自己落敗不必然代表川普就是共和黨的未來；此中透露的消息顯然是川普對共和黨某些部位的掌控力還是很強；「我想這件事讓你知道，我黨有偌大部分，包括黨高層，不論是懷俄明州還是共和黨全代會位階，都很病態。」

錢尼表示，自己與投票支持彈劾川普的國會共和黨人，因此結下深厚關係；既然做出決定，就得面臨後果，因此產生的關係會持續恆久。

錢尼在懷俄明州共和黨初選，以30多個百分點的差距，慘敗給川普加持的哈吉曼(Harriet Hageman)；她表示這次敗選，反而讓她接下來展開反對川普的新志業。