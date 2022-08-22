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FBI要追回什麼機密？金正恩、歐巴馬信件 川普都當自己的

編譯洪毅／綜合21日電
前總統川普在2018年9月展示北韓領導人金正恩寄來的一封信，國家檔案館本查無這項文件。(Getty Images)
前總統川普在2018年9月展示北韓領導人金正恩寄來的一封信，國家檔案館本查無這項文件。(Getty Images)

前總統川普住所海湖莊園(Mar-a-Lago)遭聯邦調查局(FBI)搜索，理由是疑似私帶文件離開白宮。「紐約時報」引述多名消息人士報導，還原川普執政末期，白宮內部的文件處理亂象，並提及川普一度未歸還的文件，包括前總統歐巴馬離任時在辦公室留下的信件，以及北韓領導人金正恩的致函等。

川普常說「是我的」 總統文件被亂扔、隨意撕毀

消息人士表示，川普入主白宮後，即將白宮當作他的企業治理，「是我的」成為他的口頭禪；事實上，關於總統的文件從來就不屬於總統，而是屬於納稅人，依據「聯邦總統紀錄法」(Presidential Records Act)，卸任後就應交還國家檔案館(National Archives)。

川普處理文件的態度亦較為隨便，當他要毀棄文件時，有時會直接撕毀，甚或沖入馬桶；而文件散落在橢圓形辦公室外圍的地板上，或是堆積在總統個人餐廳的桌上，更屬家常便飯。

而讓消息人士感到震驚的是，甚至到川普卸任前四天，白宮依然是如此情景，儘管早有法律顧問意識到文件整理可能成為問題。

前總統川普的文件常散落在橢圓形辦公室，或堆積在總統個人餐廳的桌上，是家常便飯。(...
前總統川普的文件常散落在橢圓形辦公室，或堆積在總統個人餐廳的桌上，是家常便飯。(美聯社)

文件處理亂象的可能原因，包括起初川普致於推翻2020年的大選結果，不願離任，到最後打包離開白宮前夕又專注於特赦事宜；此外，負責管理白宮文件的顧問里昂斯(Derek Lyons)2020年12月下旬辭職，文件整理的重擔落在白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)上，而他在擔任幕僚前，沒有處理高強度行政工作的經驗。

當初交接時 國家檔案館發現遺漏15箱文件

消息人士表示，儘管梅杜斯曾經向白宮人員承諾，會按照法律行事，將文件整理並完成移交，也曾敦促員工履行白宮的文件移交指引並身體力行，但不確定他是否有依循前幾任幕僚長那樣，組建一個小組專注於此事。

但不論如何，當國家檔案館人員清點文件後，發現遺漏了約15箱的文件，其中包括金正恩的致函，以及歐巴馬留下的信件，這些是檔案館認定具有高度歷史價值的內容；這些信函很可能是川普團隊中有人特意挑出來給川普，讓他帶回海湖莊園之物。

在國家檔案館人員努力聯繫後，川普終於在今年1月交還這幾箱文件；但從海湖莊園被搜來看，顯然司法部認為，私帶機密文件的舉措已有觸法之虞。

川普 白宮 歐巴馬

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