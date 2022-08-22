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不滿麥康諾唱衰 川普罵他「崩潰政客」 還拖趙小蘭下水

編譯洪毅／綜合21日電
參院少數黨領袖麥康諾遭總統川普批為「崩潰的政客」。(美聯社)
參院少數黨領袖麥康諾遭總統川普批為「崩潰的政客」。(美聯社)

國會參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)日前表示，因為「素質問題」，不認為共和黨必然拿下參院多數；對此前總統川普在Truth Social發文，抨擊麥康諾是「崩潰的政客」，還順道抨擊其妻趙小蘭是「瘋癲的妻子」。

川普在Truth Social寫道：「為什麼共和黨的參議員們能夠容忍像麥康諾這樣『崩潰的政客』如此公開地貶損那些辛勤努力的同黨參議員參選人呢？這是對名譽及領導職責的侮辱。」

川普接著把前運輸部長趙小蘭拖下水，說：「他應該要更多時間、還有更多的錢，去幫助候選人勝選，然後少耗費一點時間在協助他『瘋癲的妻子』及其家人『讓中國發大財』的事務上。」

趙小蘭家族與中國的商業糾葛，以及是否曾利用運輸部長之便謀利等疑雲一直未散。

綜觀歷史，鮮有執政黨能在期中選舉上大有斬獲，當前拜登政府聲望不佳，更讓共和黨人磨刀霍霍，民主黨人一度自認將成俎上肉；但是麥康諾卻在18日說，因為候選人「素質」，共和黨在參院至多只能拿下微弱多數，甚至可能依舊是少數黨。

外界普遍認為，麥康諾指的是川普背書的候選人，相較於傳統共和黨政治人物，恐怕是更難吸引溫和派或中間選票，讓共和黨要攻下搖擺州更為困難。

例如「庫克政治報告」(Cook Political Report)近日將賓州聯邦參議員的選舉評級從「拉鋸」改為「偏民主黨」，對川普背書的奧茲(Mehmet Oz)不利，其民調亦大幅落後民主黨對手費特曼(John Fetterman)。

在過去傾向共和黨，但在2020年總統大選翻盤轉向拜登的州，亞利桑納州爭取連任的民主黨籍現任聯邦參議員凱利(Mark Kelly)民調領先川普背書的馬斯特斯(Blake Masters)達8個百分點之多。

而在喬治亞州，川普背書的沃克(Herschel Walker)則與民主黨的沃諾克(Raphael Warnock)呈現民調高度拉鋸的狀態，最終勝負難分。

共和黨 川普 民主黨

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