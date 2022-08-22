我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

「普亭大腦」杜金之女 遭汽車炸彈攻擊身亡

編譯田思怡／綜合報導
極右派哲學家杜金(左)的女兒達爾雅(右)，20日晚上在莫斯科郊區的汽車炸彈攻擊中身亡。(圖／取自推特)
極右派哲學家杜金(左)的女兒達爾雅(右)，20日晚上在莫斯科郊區的汽車炸彈攻擊中身亡。(圖／取自推特)

俄羅斯極右派哲學家杜金(Alexander Dugin)的女兒達爾雅(Darya Dugina)，20日在莫斯科郊區駕車時遭安裝在駕駛座下方的炸彈炸死。這起暗殺陰謀的對象疑似是杜金，他被稱為俄國總統普亭的「大腦」，是俄國近年來對外擴張、進軍烏克蘭的關鍵人物。調查人員表示，已將此事件當作謀殺案展開調查。

29歲的達爾雅和60歲的杜金當天在莫斯科郊區參加藝文活動，回程時達爾雅駕駛的豐田休旅車Land Cruiser在莫斯科郊區公路上突然爆炸，達爾雅當場喪生。杜金原打算搭女兒的車返回莫斯科，但在最後一刻改搭另一輛車。調查人員說，爆裂物安裝在駕駛座下方，將車子炸得支離破碎並著火。

俄羅斯國家通訊社塔斯社引述認識達利亞的男子克拉斯諾夫(Andrei Krasnov)所說，這輛車是她父親的，杜金可能才是預定的目標。俄國官方報紙「俄羅斯日報」(Rossiyskaya Gazeta)稱，父女兩人當晚參加莫斯科郊外的一個慶典活動，杜金在最後一刻決定換車。

極右派哲學家杜金的女兒達爾雅，20日晚上在莫斯科郊區的汽車炸彈攻擊中身亡，現場疑...
極右派哲學家杜金的女兒達爾雅，20日晚上在莫斯科郊區的汽車炸彈攻擊中身亡，現場疑似拍到杜金（圖蓄鬍者）的身影。(圖／取自推特)

電視台畫面顯示，調查人員在爆炸現場收集碎屑和殘片。他們稱達利亞為記者和政治專家，並表示已展開調查這起謀殺案，並將進行鑑識檢驗，以確定究竟發生什麼事。

杜金為極右派哲學家，在俄國政府沒有正式職務，但他曾任力挺普亭的「沙皇格勒電視台」主編，被視為普亭的親信智囊和精神導師，對普亭有很大影響力。他女兒雅達爾任職記者，也是俄羅斯民族主義者。

烏克蘭東部親俄的頓內次克人民共和國領袖普希林譴責「烏克蘭恐怖分子」。他寫道：「烏克蘭政權的恐怖分子想要消滅杜金，炸死在車上的女兒，悼念達爾雅，她是真正的俄羅斯女孩！」

俄國外交部發言人沙卡洛娃說，若任何烏克蘭人涉及此案，等於是「國家恐怖主義」。

烏克蘭總統顧問波多利雅科反駁指控，表示烏克蘭和此事無關。

杜金提倡「新俄羅斯」概念，主張將包括烏克蘭等所有講俄語的地區統一建立成新俄羅斯帝國。普亭以此做為他2014年兼併克里米亞半島的論述之一。

被列入美國制裁名單的杜金，其對俄羅斯普亭的影響一直是許多揣測的話題 ，有些俄羅斯觀察人士稱他的影響力很大，稱他為「普亭大腦」，另一些人則認為其影響力極小。

杜金在1997年的著作「地緣政治的基礎」中主張，「從都柏林到海參崴都應由俄國統治」。他曾表示，俄國若不拿回烏克蘭控制權，將是對歐亞地區的極大危險。他在2015年招募支持俄國的戰士後，遭美國制裁。他的女兒達爾雅在擔任「國際聯合世界」網站總編輯後，也被美國財政部制裁。該網站的老闆是被指控介入2016年美國總統大選的普亭盟友普里戈辛。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

票房毒藥？拜登造勢之旅 部分民主黨選將走避

下一則

乾旱重創全球經濟 美、中、歐洲食物、能源價格走高

延伸閱讀

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞
普亭盟友愛女之死 調查人員朝謀殺方向偵辦

普亭盟友愛女之死 調查人員朝謀殺方向偵辦
普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡
美中俄3強會面？習近平、普亭將出席G20峰會

美中俄3強會面？習近平、普亭將出席G20峰會

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

2022-08-18 11:34
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09
前財政部長桑默斯表示，外界不再那麼確信中國的經濟規模將超越美國了。(路透)

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

2022-08-18 23:13
參院外交委員會亞太小組主席馬基一行人離台，專機走南海路線。圖/翻攝flightradar24.com

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

2022-08-15 10:34

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣