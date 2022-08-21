FBI突襲寓所 川普擬提告：損及憲法第四修正案權利

前總統川普正考慮提請「特殊專精人士」來檢視聯邦調查局從他的住處佛州海湖莊園搜出的證據。圖為他的支持者18日在佛州的聯邦法庭外示威。(美聯社)

前總統川普 連續發文，痛斥聯邦調查局(FBI)8日突擊搜索他的海湖莊園寓所，嚴重損及他憲法第四修正案權利，全民依憲法享有的權利更是岌岌可危；川普律師團指出，他在考慮向法院提起動議，要求任命「特殊專精人士」來審核聯調局由海湖莊園查扣的證物。

「每日郵報」20日報導，川普19日在自己Truth Social社群 平台連珠砲貼文，痛斥聯調局的搜索行動史無前例；「我國史上，執法單位面臨政治敏感時刻、牽涉到人命安全，如此邪惡、暴力，前所未有。」他另聲稱，自己的權利，外加全體國人權利，受侵犯的等級，史上罕見其匹。

要求特殊專精人士審核證物

憲法第四修正案規定，唯有合理理由，才能合法搜索任何人家宅；因應海湖莊園被搜索一事的首席律師特拉斯提(James Trusty)指出，律師團很快就會以第四修正案遭侵犯為由，向法院提出動議，要求法院選任「特殊專精人士」，代法院執行司法事項。

特拉斯提稱因為執行搜索令而任命特殊專精人士，其實很罕見，但現在必須有「立場公平」人士，原因在司法部 顯然無法不分貴賤，一視同仁；而且有個好處，就是阻止司法部檢閱那些文件。

特拉斯提指出，川普覺得自己依第四修正案保護的權利被侵犯，律師團將密切合作，替川普辯護。

消息人士指出，若遴選出特殊專精人士，將由其審核、歸還聯調局查扣的物證。

「衛報」(the Guardian)引述知情人士稱，川普律師團考慮提出動議的部分原因，在川普律師克莉絲汀納．巴布(Christina Bobb)日前上福斯電視接受主持人勞拉·英格拉姆(Laura Ingraham)訪問，表現拙劣有關。

巴布在節目上說，被查扣的機密文件，就放在游泳池畔地下室，被鎖起來，「幕僚群中，只有特殊成員才能前往，而且只有一把鑰匙」；巴布的說法讓人洩氣，覺得川普就保管機密文件未善盡職責。

英格拉姆另責怪巴布沒提出動議，要求檢方公布向法院申請搜索令時的聲請書，如此讓「川普看來很不堪」。