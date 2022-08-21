挺川普派候選人初選出線 共和黨難攻藍營鐵票倉

共和黨原本有希望在今年的期中選舉中收復失地，但由於初選出線者大多打上前總統川普的烙印，普選可能失利。圖為川普(右)力挺內華達州共和黨參議員候選人賴克紹(Adam Laxalt，左) 。(Getty Images)

拜登總統民調支持度持續低迷，許多共和黨 人樂觀預測年底期中選舉將能奪回參眾兩院多數席次，特別是在民主黨 大本營的新英格蘭地區，共和黨人更有望改寫長年以來民主黨獨霸的政治版圖；然而，馬里蘭與康乃狄克州的參議員黨內初選均由川普 忠誠支持者，而非相對溫和的候選人勝出，黨內擔心年底可能仍舊無法攻破藍營鐵票倉。

康乃狄克州聯邦參議員共和黨黨內初選結果揭曉後，由川普支持的古巴裔商人萊奧拉．李維(Leora Levy)打敗了共和黨主流溫和派的康州眾議會少數黨黨鞭提米絲．克拉萊德斯(Themis Klarides)；類似的情況也在民主黨占整體優勢的馬里蘭州上演，川普支持的極右翼議員考克斯(Dan Cox)打敗即將離任的霍根(Larry Hogan)州長所支持的候選人凱莉．舒爾茲(Kelly Schulz)，奪得共和黨馬里蘭州長候選人門票。

共和黨溫和派、前康乃狄克州聯邦眾議員謝斯(Christopher Shays)獲悉川普派在民主黨大本營贏得初選後表示，推出離中間選民太遠的候選人，只會使民主黨支持者與中立選民更倒向民主黨，不利共和黨吸納不滿拜登的淺藍選民；他說：「這樣下去只會使川普支持並贏得黨內初選的候選人在真正的大選中落敗，我不會支持任何試圖取得川普背書的共和黨候選人，我太知道這群人什麼德性。」

正因如此，原本一向對共和黨年底選情樂觀的聯邦參院少數黨領袖、共和黨籍肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConell)18日受訪時，悲觀表示雖然共和黨有機會翻轉民主黨現在在眾院多數的態勢，但參院選情不樂觀，選舉結果可能維持現有的50：50。

民調網站FiveThirtyEight也指出，民主黨在參院的選情仍將占有優勢可能，維持平衡或取得多數黨地位的機會達64%，而共和黨則較有77%的可能翻轉眾院。