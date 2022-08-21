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被FBI搜查有利川普參選？盟友有「異」見

編譯盧炯燊／綜合20日電
前總統川普自認本月8日聯邦調查局對他的住處佛州海湖莊園的搜索事件，不僅不會傷害到他，反而有利於他2024參選總統。(Getty Images)
前總統川普自認本月8日聯邦調查局對他的住處佛州海湖莊園的搜索事件，不僅不會傷害到他，反而有利於他2024參選總統。(Getty Images)

在聯邦調查局人員搜索佛州海湖莊園鬧得沸沸揚揚後，消息指前總統川普傾向參加2024年總統選舉的念頭更加強烈，並且認為搜查事件對他更為有利，不過他圈子內的盟友持有不同看法。

據知情人士透露，經過搜查事件，大批「川粉」湧到新澤西州貝德明斯特川普高爾夫球俱樂部外集會，表達支持他參選後，川普已重新思考究竟是在期中選舉前或之後宣布參加競選。

一位與川普關係密切的人士表示，川普現傾向於11月期中選舉後宣布參選，部分原因是避免若共和黨在期中選舉失利而歸咎於他。另外這個做法也符合共和黨領導人的想法，就是避免對參加期中選舉的候選人投下他的影子。

前川普競選辦負責人卡普託(Michael Caputo)也透露，在與川普談話後，確信對方最近幾天的態度是「一切如常」，所謂一切如常就是按原來的計畫開始行動起來。

有消息指出，本來按照正常的想法是，若有政客遭到FBI「抄家」，以及企業集團財務長承認稅務欺詐罪名的話，其總統春秋大夢一定會幻滅，然而川普卻反認為對他的選舉有利，在於他振振有詞地指責這是一次政治迫害，藉此激勵「川粉」出來支持他。

但他圈子內的盟友有部分持相反意見，認為即使在期中選舉後宣布參選也過早，因為涉及他的很多法律問題仍未解決。

他的一位也有意參加總統提名的盟友也表示，川普可能還未意識到有危險存在。另一位接近川普的人士也擔心他沒有足夠認真看待FBI的調查。

確實是有關問題不太可能很快消失，因為司法部官員已聲言，對海湖莊園搜查文件的調查仍處於早期階段，故此有可能會在整個競選期間都影響著川普。

此外，另一個更重要的就是亞特蘭大聯邦大陪審團正調查川普的多個盟友，包括他的前私人律師朱利安尼，有關推翻喬州2020年選舉結果之事，檢察官已聲言正考慮要川普作供。

消息人士指出，不管你是誰，有關調查肯定會造成影響。

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