共和黨州長攬經濟成就 通膨「全怪拜登」

德州州長艾伯特。（美聯社）

儘管就業 市場蓬勃，但是通膨形勢嚴峻，導致民眾怨聲載道，成為各地共和黨 州長攻訐拜登 政府的目標；不過有趣的是，部分州長攻訐時，會將如就業等經濟成就攬在自己身上，而通膨及衰退陰霾等，則歸咎於拜登，而且選民似乎對此多所買單。

例如德州州長艾伯特(Greg Abbott)於7月28日發布的推文中說：「在拜登治理之下，美國經濟處於衰退；話雖如此，德州的就業成長卻是『全國第一』的，這是基於6月的數據，德州人正享受著史上最多就業機會的時候。」

最近幾個月以來，至少有15名共和黨籍州長會在闡述整個國家的經濟正陷入愁雲慘霧，例如衰退陰霾或是高攀的通膨之餘，特意強調自己的州的經濟表現是如此優越，尤其是就業等，試圖彰顯自己的經濟治理更為優越。

做出如此對比之後，共和黨人會闡揚與拜登政府口徑類似的論述：雖然通膨嚴峻，但熱絡的就業市場能夠抵銷這般衝擊；例如佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)就曾說，佛州不能免於「拜登造成的通膨」之外，但是佛州經濟強勁，能夠迎接挑戰。

至少在都會地區，佛州與德州的通膨率皆高於全國平均；不過許多民調顯示，相較於州政府，民眾確實更傾向於將通膨的問題歸責於拜登政府。

尚未有嚴謹的學術研究探討其原因，洛杉磯加州大學政治學教授蘭茲(Gabriel Lenz)推測，這可能與民眾對民主黨的觀感驟然轉向有關：2021年3月拜登就任初期，實際可支配所得年增率高達28.7%，但受到通膨影響，近月變成年減3.5%。

共和黨州民眾對此的感覺可能更明顯，因為調研機構EIG分析最大的民主黨州：加州、伊利諾州、紐約州，及最大的共和黨州：亞利桑納州、佛州、德州後發現，共和黨州的就業反彈步調快於民主黨州。

聖路易華盛頓大學政治學教授李維(Andrew Reeves)則說，民眾對州政府的好感與否來自生活周遭環境，但是談到「整體國家經濟」時，仰賴的是冰冷的數字及政治立場，「拜登的蜜月期已結束，不論政策是否直接相關，他都要為此承擔後果」。