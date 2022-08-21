切割川普？潘斯：我離任沒帶走機密文件

前副總統潘斯與前總統川普的裂痕愈來愈深，他表示將於明年初決定是否參選總統。圖為潘斯(左)20日在愛阿華州的一項活動中與選民互動。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)以前總統川普 離任時私自將大量白宮 機密文件搬到他居住的佛州住所為由，搜索其住所海湖莊園(Mar-a-Lago)；他的前副手潘斯19日接受美聯社(AP)訪問時說，「就他所知」他本人未曾在離開白宮時帶走任何機密文件，反映出他或與川普漸漸拉開距離。

部分共和黨人激烈抨擊FBI的搜查，但潘斯呼籲對FBI的攻擊應當適可而止；在19日的訪談中，潘斯表示，他不想預先判斷此事，但他確實有針對搜查是否出於政治動機的疑慮，司法部應該對外說得更清楚些。

潘斯說：「數千萬美國民眾的疑慮不是一朝一夕就能消除，這是一次非典型的調查行動，也是司法部前所未有的舉措，我覺得這應該要與前所未有的透明度併行」；潘斯還說，「就他所知」他未曾在離開白宮時帶走任何機密文件。

潘斯還在訪問中觸及共和黨籍國會眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)初選落敗，眾院國會暴動事件調查委員會聽證，以及是否有意競選總統等議題。

對於錢尼因為反川普立場鮮明，而在懷俄明州 共和黨內初選中敗給川普支持的對手，潘斯表示：「我的看法是，懷俄明州的民眾表達了他們的聲音，對於他們想要在國會山莊有什麼樣的代表，我接受。」

潘斯表示，他很欣賞錢尼在國會堅持的保守主義價值觀；不過對於錢尼加入的眾院國會暴動事件調查委員會，潘斯說他一直都對該委員會的黨派色彩過於鮮明而感到「失望」。

對於潛在的調查委員會聽證，雖然潘斯也說傳喚副總統是「史無前例之舉」，但是潘斯沒有直接表示拒絕，並指若有如保證、同意等方面的相應書面文件，他願意考量此事。

明年初前 決定是否角逐大選

潘斯還說，他會在明年初之前，決定是否參與角逐總統大選初選；潘斯的幕僚曾表示，這方面的考量不會與川普的決定相關。

報導指出，自從去年1月6日國會暴動事件以來，潘斯的立場就開始與川普漸行漸遠，但是潘斯在談論各種議題的時候，態度依然小心翼翼，甚少指名道姓批評；相當程度上，這也能夠吸引隱性支持川普卻未達到「非川不投」的民眾的選票。