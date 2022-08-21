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切割川普？潘斯：我離任沒帶走機密文件

編譯洪毅／綜合20日電
前副總統潘斯與前總統川普的裂痕愈來愈深，他表示將於明年初決定是否參選總統。圖為潘斯(左)20日在愛阿華州的一項活動中與選民互動。(Getty Images)
前副總統潘斯與前總統川普的裂痕愈來愈深，他表示將於明年初決定是否參選總統。圖為潘斯(左)20日在愛阿華州的一項活動中與選民互動。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)以前總統川普離任時私自將大量白宮機密文件搬到他居住的佛州住所為由，搜索其住所海湖莊園(Mar-a-Lago)；他的前副手潘斯19日接受美聯社(AP)訪問時說，「就他所知」他本人未曾在離開白宮時帶走任何機密文件，反映出他或與川普漸漸拉開距離。

部分共和黨人激烈抨擊FBI的搜查，但潘斯呼籲對FBI的攻擊應當適可而止；在19日的訪談中，潘斯表示，他不想預先判斷此事，但他確實有針對搜查是否出於政治動機的疑慮，司法部應該對外說得更清楚些。

潘斯說：「數千萬美國民眾的疑慮不是一朝一夕就能消除，這是一次非典型的調查行動，也是司法部前所未有的舉措，我覺得這應該要與前所未有的透明度併行」；潘斯還說，「就他所知」他未曾在離開白宮時帶走任何機密文件。

潘斯還在訪問中觸及共和黨籍國會眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)初選落敗，眾院國會暴動事件調查委員會聽證，以及是否有意競選總統等議題。

對於錢尼因為反川普立場鮮明，而在懷俄明州共和黨內初選中敗給川普支持的對手，潘斯表示：「我的看法是，懷俄明州的民眾表達了他們的聲音，對於他們想要在國會山莊有什麼樣的代表，我接受。」

潘斯表示，他很欣賞錢尼在國會堅持的保守主義價值觀；不過對於錢尼加入的眾院國會暴動事件調查委員會，潘斯說他一直都對該委員會的黨派色彩過於鮮明而感到「失望」。

對於潛在的調查委員會聽證，雖然潘斯也說傳喚副總統是「史無前例之舉」，但是潘斯沒有直接表示拒絕，並指若有如保證、同意等方面的相應書面文件，他願意考量此事。

明年初前 決定是否角逐大選

潘斯還說，他會在明年初之前，決定是否參與角逐總統大選初選；潘斯的幕僚曾表示，這方面的考量不會與川普的決定相關。

報導指出，自從去年1月6日國會暴動事件以來，潘斯的立場就開始與川普漸行漸遠，但是潘斯在談論各種議題的時候，態度依然小心翼翼，甚少指名道姓批評；相當程度上，這也能夠吸引隱性支持川普卻未達到「非川不投」的民眾的選票。

川普 懷俄明州 白宮

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