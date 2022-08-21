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華郵：習近平曾要求拜登阻裴洛西訪台 她提2條件

編譯李京倫／綜合報導
國會眾院議長裴洛西3日訪台期間，台北街頭豎起歡迎她造訪的看板。(美聯社)
國會眾院議長裴洛西3日訪台期間，台北街頭豎起歡迎她造訪的看板。(美聯社)

拜登總統與中國國家主席習近平最近一次通話是在上月28日，會後雙方新聞稿都未提及國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台一事，但「華盛頓郵報」20日報導，習近平曾在裴洛西預定造訪台灣之前幾天的這次通話中要求拜登設法阻擋此行，而裴洛西表明只有基於兩種情況才會重新考慮，一是拜登直接要求她不要訪台，二是台灣總統蔡英文撤回邀請。

報導說，一位白宮高級官員匿名描述，習近平於7月28日與拜登通話要求他阻止裴洛西訪台。此前中方官員曾向美方官員發出大量警告，稱中方可能針對裴洛西訪台採取何種報復。

拜登告訴習近平 「恕難配合」

但匿名白宮官員表示，拜登告訴習近平他恕難配合，並解釋美國國會是政府中獨立的分支，身為民主黨加州國會眾議員的裴洛西與其他國會成員一樣，將就她的出訪自行作出決定。

這名官員還指稱，拜登也警告習近平，如果裴洛西造訪台灣成行，中國不應採取挑釁和脅迫行動。

報導說，儘管美國國防部、美國印太司令部和白宮國家安全會議官員都指陳風險，裴洛西仍決定訪台。

華郵報導，一些分析家批評，裴洛西訪台是為了奠定她的歷史地位，眾院議長擁有強大權力，負責把關總統的立法議程，她的造訪令行政部門官員感到沮喪，加劇了行政及立法部門間的緊張。

據報導，裴洛西當時向白宮官員表明，在兩種情況下她願意重新考慮她的訪台行程，其一是拜登總統直接請求她不要訪台，其二是台灣的總統蔡英文撤回她的邀請。

拜登若阻裴  會顯示對中軟弱

裴洛西告訴官員，她會考慮勉強同意拜登的要求，但她也表明自己將公開表示，她是依總統的要求而取消訪台行程。專家說，這讓拜登很為難，如果內情公諸於世，拜登和美國會顯得對中軟弱。最終拜登並未直接要求裴洛西取消訪台。一度傳出蔡英文政府在拜登政府示意下考慮撤回邀請，引起裴洛西震怒，但報導後來遭到駁斥。

裴洛西在2日晚間抵達台灣後，還在「華盛頓郵報網站」發表標題「我為何要率團訪問台灣」的投書，稱美國必須支持台灣這個充滿活力、強大的民主政體，與民主夥伴台灣站在一起。她並引述美國國防部的評估說：中國軍隊「可能正在準備一場突發事件，為的是武統台灣」，誓言當中國共產黨繼續威脅台灣和民主時，美國不能袖手旁觀。

中國大陸當局隨後舉行了一系列針對台灣的軍演，並宣布針對美國的八項反制措施，取消軍方領導人的對話，暫停中美氣候變化商談等合作。

拜登 裴洛西 習近平

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