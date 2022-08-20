堪州墮胎權公投 宣傳費花了2200萬 史蒂芬史匹柏也捐款

堪薩斯州8月初舉行墮胎修州憲法的公投，支持方和反對方分別都投入超過千萬元的巨額宣傳。（路透）

堪薩斯州8月初舉行允許限縮墮胎 權的州憲法修正案公投 ，反墮胎和墮胎維權者為宣傳其理念，同月在該州共投資逾2200萬元，名導演 史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)夫婦也解囊支持墮胎權，格外引人注目。

美聯社報導，根據40個組織與個人本周提出的財務申報，墮胎權支持者共花1130萬元宣傳費，以擊退堪州州憲法修正案；反墮胎者則花近1110萬元支持修州憲法公投案，盼能藉此允許共和黨掌控的州議會進一步限制或禁止墮胎。

堪薩斯州8月初舉行墮胎修州憲法的公投，支持方和反對方分別都投入超過千萬元的巨額宣傳。（Getty Images）

根據堪州2日公投結果，墮胎維權者以18個百分點或逾16萬5000票超前；這也是聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後首次針對墮胎權的州公投。

在這起涉及墮胎權的公投中，曾獲奧斯卡最佳導演的史匹柏捐款2萬5000元反對堪州修州憲法，他的妻子、女演員凱特·卡普蕭(Kate Capshaw)也另外捐款2萬5000元。

兩人捐款格外引人關注，但他們並非反修州憲法活動中捐款額度最高的人；紐約市前市長彭博(Michael Bloomberg)慷慨解囊125萬元，自由派政治獻金組織「1630基金」(Sixteen Thirty Fund)則貢獻近150萬元力挺墮胎權。

「計畫生育協會」(Planned Parenthood)和其他墮胎權組織共捐款近230萬元，鼎力反對州修憲案；逾30個組織和個人自行募款，以說服選民反對堪州修憲案。

而在反墮胎方面，羅馬天主教多個教區和「堪薩斯天主教會議」(Kansas Catholic Conference)共投入逾430萬元，支持堪州修憲以限縮墮胎權。

「堪薩斯支持生命」(Kansans for Life)不僅花160萬元宣傳支持州修憲，還另捐款逾110萬元給呼籲「投下支持票」的最大團體。

「蘇珊·安東尼支持生命」(Susan B. Anthony Pro-Life)表示，該組織花140萬元，成立一個全美300名大學生組成的團隊，以說服選民支持堪州公投。

堪薩斯政府倫理委員會(Kansas Governmental Ethics Commission)執行主任斯科格隆(Mark Skoglund)本周提醒，尋求重新計票的人必須提交財務申報。

堪州公投後有九郡重新計票，其中六郡19日傍晚完成計票，這些郡票數改變不大，支持州修憲者僅多21票。