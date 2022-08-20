最高院推翻羅訴韋德案 紅州推動墮胎限制立法卻受挫

最高法院7月推翻憲法對墮胎權的保障，由各州政府修法決定，但即使是保守的紅州，推動墮胎禁令也是困難重重。圖為墮胎支持者拿著支持計畫生育的海報。（美聯社）

在最高法院推翻羅訴韋德案、結束聯邦對婦女墮胎 權的保護後，許多共和黨 州立法機構計畫迅速推動新的墮胎限制，結果發現情況比他們預期的複雜許多；包括印第安納、西維吉尼亞和內布拉斯加等州的共和黨人，在黨內討論墮胎限制新法律該推到多遠時，已出現分歧；南卡羅來納州 共和黨議員也面臨類似緊張情況。

印第安納大學南本德分校政治學教授本尼恩 (Elizabeth Bennion) 說：「談論反墮胎，與實際制定法律和影響人民生活的公共政策，有很大不同。」

最高法院7月推翻憲法對墮胎權的保障，由各州政府修法決定，但即使是保守的紅州，推動墮胎禁令也是困難重重。圖為墮胎支持者拿著支持計畫生育的海報。（美聯社）

全國約有十幾個州在最高法院做出「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）判決意見前，就制定了限制墮胎法，一等最高法院推翻「羅訴韋德案」就生效。但法院正式裁決後，想制定新法的共和黨議員面臨挑戰，因為大家開始看到 「幾近全面禁止墮胎」有其現實後果，議員們開始更關注以前不太可能成為法律的法案細節。

「迴旋空間已經消失，」南卡州共和黨眾議員卡斯基 (Micah Caskey) 說。南卡州提出近乎全面墮胎禁令，卡斯基推動加入部分例外；他說：「這是為了確保我們起草的是符合我們希望執行的法案。」

南卡州2021年設下懷孕六周後禁止墮胎禁令，州眾議會特設委員會7月開始制定禁止墮胎法案細節，擬議加入挽救孕婦生命或改變生命的醫療緊急例外情況。眾議會司法委員會16日通過該法案，三名共和黨人拒絕投票。眾議會訂30日召開會議；但共和黨人對是否將強姦、亂倫和胎兒畸形的例外情況納入法案仍存在分歧。

與此同時，西維吉尼亞州州長在7月召集議員開會面臨例外和處罰議題分歧後，州議會領袖決定暫緩幾周再做考量。內布拉斯加州州長芮基茲(Pete Ricketts) 則表示，因共和黨在議會沒有足夠支持，他不會召開特別會議來通過懷孕12周後禁止墮胎禁令。堪薩斯州選民8月2日則以公投否決了原擬大幅限縮墮胎的州修憲案。

而在印第安納州，州議會8月稍早經數小時激烈辯論通過了幾近全面墮胎禁令，但容許在懷孕10周前的強姦亂倫案、胎兒致命異常和威脅孕婦生命或身體健康的緊急情況為例外。共和黨州長霍爾康(Eric Holcomb)已迅速簽署法案，訂9月15日生效。