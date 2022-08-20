沃爾瑪首度表態：員工要墮胎 公司付手術費

零售龍頭沃爾瑪首度表明立場，願意為員工負擔因為強暴等原因而懷孕的墮胎健保費用。（路透）

零售業巨擘沃爾瑪 19日致函員工表示，女性員工因異位妊娠、強暴或亂倫致孕等因素必須墮胎 ，公司將支付手術及路途費用，以因應今年6月最高法院推翻「羅訴韋德案」的決定。

沃爾瑪公司向旗下近170萬名員工發送備忘錄，內容指出員工健康保險計畫將涵蓋「孕婦面臨健康風險、強暴或亂倫受害致孕、異位妊娠、流產、胎兒缺乏存活力」等特殊情況的墮胎費用，沃爾瑪發言人表示將交由孕婦的醫生判定是否符合以上情況。

先前沃爾瑪健康保險涵蓋的墮胎手術，範圍是「若胎兒繼續留存將危及孕婦健康，或胎兒無法在分娩過程中存活、出生後隨即死亡」；沃爾瑪是國內最大民間雇主。

該公司的政策與其他大企業有別；今年夏季，國內多家大企業的員工醫療保險 新增與墮胎手術相關的費用，以回應「羅訴韋德案」判決遭推翻。

消息人士透露，目標百貨(Target)、華格林聯合博姿(Walgreens Boots Alliance)、亞馬遜(Amazon)等公司提供的醫療保險涵蓋的墮胎條件很廣；大型銀行與科技公司如花旗集團(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)等的醫療保險，往往包括員工與其親屬的墮胎照護費用，這些公司還承諾，員工若居住州未提供墮胎手術以及相關醫療服務，必須前往其他州，可接受旅程費用報帳。

沃爾瑪總部位於阿肯色州，該州允許胎兒危及孕婦生命時可墮胎，但禁止因強暴或亂倫接受墮胎。

沃爾瑪發送給員工的通知表示，將負擔有醫療必要的墮胎行程費用，公司首席人資主管唐娜．莫瑞斯(Donna Morris)表示：「有鑑於最近事件致使各州醫療保健環境不同，公司將擴大旅程保險範圍」。