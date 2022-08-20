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華裔研究員質疑實驗室數據 差點不獲聖地牙哥加大續聘

記者顏伶如／綜合報導
聖地牙哥加大的學生在校園集會，抗議校方解雇懷孕七個月的博士後研究生李江(音譯)。(取自研究生聯盟-UAW推特)
聖地牙哥加大的學生在校園集會，抗議校方解雇懷孕七個月的博士後研究生李江(音譯)。(取自研究生聯盟-UAW推特)

來自中國的聖地牙哥加州大學(University of California, San Diego)博士後研究員江莉(Li Jiang，音譯)，對實驗室數據研究發表提出挑戰之後，合約屆滿遭校方裁定不續聘，導致臨盆在即的她恐因簽證到期被迫離開美國；江莉眾多同事出面抗議後，校方決定收回先前命令，上周與江莉達成和解，讓她繼續留校工作。

國家廣播公司(NBC)報導，和解協議是由江莉、聖地牙哥加大及美國汽車航空及農業機械聯合勞工國際工會(International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America，UAW)共同磋商後達成。

●懷孕7個月恐被迫回國

根據12日達成的協議內容，江莉將可繼續留在美國，在聖地牙哥加大另一間實驗室從事研究，指導老師將改由系主任擔任，健保福利也維持不變。

校方同意在2023年1月15日前，或者江莉申請到丈夫的配偶簽證之前，可以維持目前的薪資與健保保險。

江莉透過電郵對國家廣播公司指出，對於協議結果以及同事們的支持充滿感激，但過去幾個月來的經歷則讓她感到恐懼；她寫道，擔心的事情有很多，包括失去工作、失去簽證以及必須離開美國，也擔憂整體生涯發展。

她指出，得知懷孕之後，更為孩子以及孩子的未來感到憂心。她表示：「我想辦法安排在沒有收入，沒有健保但有孩子的情況下，如何自己一個人回中國。」

●同事群起抗議 校方收回成命

江莉表示，親身經歷就是學術界女性遭遇「管漏現象」(leaky pipeline)的實例。美國政治及社會科學院(American Academy of Political and Social Science，AAPSS)研究指出，研究所女學生如果要在科學相關領域獲得登峰造極的成就，最大阻礙因素包括婚姻與生兒育女等。

聖地牙哥加大發言人表示，學校並不針對個案發表評論。

江莉在聖地牙哥加大從事研究工作已四年多，數次獲續聘；她表示，今年1月間對病理學實驗室的研究方法提出質疑之後，指導老師對她的態度出現明顯變化。

懷有七個月身孕的江莉，聘書於8月7日屆滿，約有100人聲援江莉，聚集在病理系大樓前抗議。

聖地牙哥 健保 簽證

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