密西根州法官裁決 11月公投前「墮胎仍是合法」

密西根州地區法官判決禁止檢察官執行1931年的墮胎舊法。圖為支持墮胎權民眾6月在密西根的抗議活動。（美聯社)

密西根州奧克蘭郡(Oakland)法官昆寧漢(Jacob Cunningham)19日裁決，禁止各郡檢察官 執行密州1931年的墮胎 禁令，代表在該州可繼續維持全州的墮胎合法化，直至州最高法院或今年秋天選民公投做出決定。

修改密州憲法以保證墮胎權的倡議7月得到75萬3759人簽名，州選舉委員會將決定是否列入11月期中選舉 期間的公投。昆寧漢說：「將選擇權交給密州選民，符合民眾的最大利益。」

密西根州地區法官判決禁止檢察官執行1931年的墮胎舊法。圖為支持墮胎權民眾6月在密西根的抗議活動。（美聯社)

密州上訴法院8月1日裁決，鑑於聯邦最高法院推翻了羅訴韋德案(Roe v. Wad)的裁決意見，郡檢察官可以執行1931年的墮胎禁令；但僅過數小時，昆寧漢法官即就民主黨州長格蕾辰·惠特默(Gretchen Whitmer)的提訟，發布暫停執行1931年禁令的限制令，如今又頒布臨時禁令。

昆寧漢在聽取墮胎專家、診所和密州首席衛生官員的證詞後表示：「如果不頒布禁令，將對孕婦和可懷孕的女性造成真實和迫在眉睫的危險。」法官認為證人非常可信，駁斥辯方證人的證詞「無助與偏見」。

密州設有墮胎診所的大部分郡檢察官表示，不會執行1931年的墮胎禁令，但肯特(Kent)、傑克森(Jackson)和馬侃柏(Macomb)三郡的共和黨檢察官表示會執行。

兩個共和黨郡檢察官辦公室表示，將對法官裁決提出上訴。密州1931年的墮胎禁令禁止所有墮胎，除非孕婦性命受到危害，在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案裁決後被激活。

密州上訴法院認為，臨時禁令僅對州檢察長辦公室適用，意味著部分郡可能會對墮胎診所提出重罪指控。惠特默州長的律師表示，由郡檢方決定是否執行1931年的禁令可能造成混亂。

墮胎權議題將衝擊密州的期中選舉，惠特默州長和同為民主黨的州檢察長丹娜·奈瑟(Dana Nessel)決定，要將墮胎權作為她們連任競選的主軸，奈瑟說：「如果沒有臨時禁令，部分醫生可能會被起訴。」