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前財務長魏索柏格認了15項稅務詐欺 第6位川普密友獲刑

編譯潘勛／綜合18日電
川普集團前財務長魏索伯格認罪15項稅務詐欺，又一位川普核心圈人士觸犯罪刑。（路透）
川普集團前財務長魏索伯格認罪15項稅務詐欺，又一位川普核心圈人士觸犯罪刑。（路透）

川普集團前財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)18日向法官認罪，承認與川普集團共謀逃稅，也準備在審理川普集團被控虛報資產案件中作證，成為繼柯恩、馬納福、佛林、史東、巴農之後，又一個因觸法認罪或入獄的川普圈內人。

川普集團前財務長魏索柏格成為繼柯恩、馬納福、佛林、史東、巴農之後，又一個因觸法認...
川普集團前財務長魏索柏格成為繼柯恩、馬納福、佛林、史東、巴農之後，又一個因觸法認罪或入獄的川普圈內人。(美聯社)

紐約時報報導，紐約州高等法院法官默欽(Manuel Merchan)就檢方指控的15條罪名仔細詢問魏索柏格，是否與川普集團共同犯下罪行，他一再回答說，「庭上，沒錯。」

與聯邦曼哈頓地區檢察官達成的認罪協議上，魏索柏格答應，在法院審理川普集團案件時，若檢方選擇傳喚他作證，他會出庭，承認他扮演角色，與川普集團共謀遂行逃稅；法院準備10月就相關指控開庭；魏索柏格的認罪讓案情倒向不利川普集團。

依認罪協議，若魏索柏格在即將舉行的審判上如實供述，他的刑期將為五個月，另必須給付近200萬元的稅金、罰金及利息；他原本面臨15年監禁。

寧坐牢也不願背叛川普

但認罪協議並不要求魏索柏格在檢方其他刑事偵辦川普事項合作，另外，魏索柏格的認罪也不會把川普本人捲進來。魏索柏格寧可坐牢也不願背叛川普，足證他對服務達半世紀的川普家族忠心耿耿，檢方煞費苦心想起訴川普也因此受挫。

檢方去年起訴川普集團及魏索柏格；魏索柏格被控罪名有參與陰謀，參與的一些川普集團員工可以取得不列入帳目的薪酬、福利；曼哈頓檢方指出，魏索柏格過去15年間就收入方面逃稅176萬元。

曼哈頓地檢檢察官白艾榮(Alvin Bragg)雖未能取得魏索柏格的合作，讓川普在更廣泛的經商詐欺偵辦中吃上官司，但白艾榮仍取得勝利，檢方目前可援用魏索柏格承認與川普集團共謀，作為不利證據，在審判時提呈出來。

魏索柏格之外，前川普政府官員或密友因重罪而認罪或坐牢的圈內人有：前國安顧問佛林(Mike Flynn)、顧問史東(Roger Stone)、首席策士巴農(Steve Bannon)、前競選經理馬納福(Paul Manafort)、前律師柯恩(Michael Cohen)等人。

川普 曼哈頓 白艾榮

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