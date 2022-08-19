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川普「朕即國家」拒交還機密文件 把白宮一切視己有

編譯孫梁／綜合18日電
前總統川普卸任將屆19個月。（Getty Images）
前總統川普卸任將屆19個月。（Getty Images）

前總統川普卸任將屆19個月，仍在為從白宮攜回自宅的機密文件與司法部角力，寧可發動法律戰，也不願把文件交給國家檔案局；紐約時報18日報導，這又成了外界難以了解的川普謎團之一。

報導指出，川普的三名顧問說，國家檔案局多次要求川普交還帶到佛羅里達州海湖莊園的機密文件，而川普多次表示「文件是我的」，雙方為交還文件爭執近18個月，直至聯邦調查局(FBI)搜索其住宅才畫上句號。

川普任職總統四年期間，將聯邦政府視為私人房地產公司的延伸，歸他個人經營；他稱軍隊將領為「我的將軍」；共和黨全國委員會及他競選所籌款項是「我的錢」，白宮機密文件也「都是我的」，白宮的一切皆為己有。

川普拒絕交還不屬於他的政府文件而可能再度官司纏身，原因他將聯邦政府視為己有，就像他的房地產公司一樣。

川普上任前宣布將其公司交給兒子管理，但實際上他的注意力一刻都沒有離開他的企業，過去的總統努力為避免利益衝突，在他看來是笑話；他的顧問和許多觀察人士認為，川普的行為體現了法國路易十四國王「朕即國家」的名言。

為川普處理許多國安事務和安全許可的律師翟德(Mark Zaid)說：「我從與川普打交道的經歷感受到，他的行為模式很像『國王』，他與國家之間畫上等號。他似乎真的相信，碰過的任何東西都是他的，包括政府機密文件。」

川普在任期間很少使用總統專用的@POTUS推特帳號，而是使用有他名字的個人帳號；他拒絕在白宮內遵守外界法規準則，堅決認為自己親信絕對有權拒絕國會傳票。

最高法院新科大法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)2019年擔任聯邦法官時曾裁決說：「總統不是國王。」當時她因為國會民主黨人指控川普妨礙司法，而下令川普的白宮律師麥甘恩(Donald McGahn)作證，但被川普拒絕。

傑克森說：「他們有權掌握自己的命運，而不是受到君臣和血緣關係約束的子民。」

川普像在川普大廈喜歡炫耀他的物件一樣，喜歡炫耀在白宮接觸的一切，包括國家機密，如北韓領袖金正恩的來信，部分信件被他帶到海湖莊園。

川普2017年5月與兩名俄羅斯高官會面期間，隨口說出以色列提供的機密情報，震驚在場的國安團隊。

聽取簡報時看到伊朗火箭發射失敗的機密照片，川普立刻對中央情報局(CIA)局長、國安顧問和情報總監說，「這我要發推特」，儘管他人竭力阻止，但6300萬川粉仍然看到了這張照片。

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