不再挺川普 極右派名嘴瓊斯支持德桑提斯選2024

曾力挺川普的陰謀論者瓊斯，聲稱改挺佛州州長德桑提斯選總統。（Getty Images)

極右派陰謀論名嘴瓊斯(Alex Jones)曾大力支持前總統川普 ，但他本周改口表示「已找到更好的人」，改挺佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)競選2024年總統。

瓊斯多年來透過他的網站「資訊戰」(Infowars)和廣播節目鼓吹陰謀論，倡議「停止偷竊(大選結果)」；然而，他本周說道，他多年來頑固的(pigheadedly)支持了兩度被彈劾的前總統，但這些日子已很久遠。

佛州州長德桑提斯被視為川普在共和黨內最大的對手，可望角逐總統大位。（美聯社）

高調反對新冠疫苗 的瓊斯告訴聽眾，在聯邦政府推動疫苗研發的「神速行動」(Operation Warp Speed)後，以及川普溫和推廣疫苗後，他便不再認同川普，但「必須讓他續留白宮以免噩夢情況發生」，後者指喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)或拜登當選總統。

瓊斯曾是「讓美國再度偉大」(MAGA)媒體大咖，宣傳川普不認輸的選舉舞弊「大謊言」，並曾現身國會暴動現場；司法部已介入調查他是否涉及暴亂，國會暴亂眾院特別調查委員會已寄送傳票約談他。

瓊斯本周在「資訊戰」上表示，「我支持德桑提斯，他不僅令人敬畏且是難以置信的棒；正如基督所言，不能只看一個人的行動，要由果實來判斷樹的優劣，我可以從高清影像中看透他的雙眼，我看到真誠。」

瓊斯說：「這是川普該有的樣子，我一直強調而他也正在做，我們現在有比川普更好的人選，好太多。」

這不是瓊斯首次表態不再支持川普，他上月呼籲共和黨聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene) 參選總統，稱她比川普及德桑提斯還聰明。

瓊斯也曾形容川普是笨蛋(dumbass)，竟然叫支持者去打疫苗，揚言揭發川普推動疫苗發展的醜聞，甚至語帶髒話的公開表示希望不要遇到川普，因為他「已經受夠他(川普)了」。