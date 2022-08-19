FBI搜川普莊園 法官裁定公開刪節版聲請書

FBI搜索川普海湖莊園時，豪宅內同時都有錄影。但是否要公布錄影帶，川普律師團內意見不一。（路透）

前總統川普 佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所8日遭到聯邦調查局(FBI)搜索一案，聯邦佛州南區治安法官(magistrate judge)雷恩哈特(Bruce Reinhart)18日裁定，司法部 應公布高度敏感的搜索令聲請書(affidavit，前譯宣誓證詞)刪節版，說明申請搜查令的原因。

雷恩哈特裁定，司法部必須於25日中午之前，將聲請書刪節版送到他的辦公室；至於刪節版聲請書何時對社會大眾公布，他則沒有進一步說明。

住處遭搜索之後，川普聲稱遭控卸任前從白宮帶走的機密資料，其中有部份在他任內已經解密。

雷恩哈特18日指出，社會大眾對於川普住處遭搜索一案應該掌握更多訊息，「這點非常重要」。雷恩哈特在裁決書中寫道，為什麼搜索令聲請書全文應該保密，聯邦政府 到目前為止都沒有盡到責任，說清聲請書為何還不公布。

他表示，聲請書應該挑出某些部份對外公開，至於公布的部份是否對社會大眾或媒體有意義，則不是由法官來決定。

雷恩哈特表示，提供刪節版的過程可能頗為繁瑣，刪節版文件有時候也讓外人讀起來像「沒有意義的胡言亂語」。

為何調查人員對川普持有的機密文件有興趣，聯邦政府機關向法院申請搜查令時提出的聲請書能釐清重要細節，特別是為何檢察官認為搜索海湖莊園能取得構成犯罪證據的「相當理由」(probable cause)。川普與聯邦檢察官之間一來一往接洽，討論是否交還檔案，也可望隨著聲請書刪節版公布而曝光，進而證明川普可能是蓄意把文件據為己有。

司法部原本希望將聲請書內容全部保密，原因在對川普調查仍在進行。包括紐約時報、華盛頓郵報、道瓊公司(Dow Jones & Company)等新聞機構則主張，司法部應該將聲請書全文公開，雷恩哈特的裁決則採取折中立場。

雷恩哈特說：「這的過程要審慎考慮、小心翼翼。」

對於雷恩哈特的裁決，司法部並未於第一時間回應。不過，司法部官員私下表示，對於法官的裁定感到意外。