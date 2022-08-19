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川普想公布海湖莊園被搜影片 幕僚憂反效果

編譯郭宣含／綜合18日電
FBI搜索川普海湖莊園時，豪宅內同時都有錄影。但是否要公布錄影帶，川普律師團內意見不一。（路透）
FBI搜索川普海湖莊園時，豪宅內同時都有錄影。但是否要公布錄影帶，川普律師團內意見不一。（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，前總統川普的部分幕僚敦促川普，公開聯邦調查局(FBI)突襲搜查海湖莊園(Mar-a-Lago)的影片，但川普內圈人士對此提議意見分歧；川普18日要求盡快結束相關調查，但司法部表示該調查仍在初步階段，這表示期中選舉前調查恐難有進一步發展。

CNN引述一名消息人士報導，目前這些影片受到密切掌控，川普幕僚甚至不確定川普本人是否完整看過；該名人士指出：「我認為只有律師團看過該影片。」

挑時機／把監視器畫面當政治武器

不過福斯新聞網主播漢尼提(Sean Hannity)本周稍早訪問川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)，詢問該影片是否會公布時，艾瑞克回應：「當然，會在恰當時機公布。」

CNN報導，川普部分幕僚和盟友鼓吹川普向大眾公布部分畫面，他們認為這能夠鼓舞共和黨基層；一名消息人士指出，川普幕僚討論將搜查畫面以競選廣告方式呈現，並認為這能夠呼應川普受到政治壓迫的說法。

另一名消息人士則表示，川普與其團隊是否要公布任何搜查畫面不重要，關鍵在於公布時機，該人士指出，川普也許會在宣布競選2024年總統時一併公布該影片。

看風向／被搜12箱資料 輿論幫助不大

川普內圈的其他人士則警告此舉恐引火上身，第二名消息人士表示，公布影片可讓民眾目睹聯邦探員搜查的資料量，「讀到大量資料清單是一回事，但看到執法探員從川普住宅搬出逾12箱可能含有機密文件的資料，又是另一回事，我看不出這對川普有何幫助。」

不過CNN也指出，川普未來數月也可能光說不練，他可能把公布影片當作政治武器，不斷重提但未必會付諸行動。

CNN指出，目前不清楚監視錄影器錄到哪些畫面，川普和其律師表示，FBI探員要求他們關掉攝影機，但他們仍錄下8月8日搜查情況。

司法部發傳票要求取得該攝影畫面以供調查，CNN指出，目前不清楚川普是否諮詢其法律團隊，並了解公布相關畫面的可能後果。

川普18日要求知道FBI搜查其私人住宅的根據，並呼籲盡快結束調查，但司法部反情報及出口管制部門主任布拉特(Jay Bratt)重申，川普處理白宮機密文件的調查還在初步階段。

政治新聞網站Politico指出，川普盤據華府多年的法律爭議可能要邁入一個漫長新篇章；不過有鑑於該調查仍在初階，這表示11月期中選舉前恐難有更多進展。

司法部在聯邦選舉前60至90天，通常會限制公開爆炸性的政治決策；布拉特也警告，揭露調查新細節，恐使FBI探員和司法人員目前已面臨的威脅升溫。

川普 司法部 FBI

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