逾5000人參與 美與盟國在印尼三軍聯合演習
面對中國最近數周持續的咄咄逼人軍事演習和數百架戰機逼近台灣，美國與盟國逾5000名軍人17日開始在印尼舉行陸海空聯合作戰演習，規模為2009年以來最大。
負責演習的美國海軍上將阿奎利諾(John Aquilino)說：「我的每一分鐘都在竭力保證防止本地區爆發衝突，每一天都要預防戰爭，這是我們對所有合作夥伴的承諾。」
美國和盟國在印太地區的軍演，是在中國與台灣的緊張局勢升高之際展開的。國會眾院議長裴洛西成為自金瑞契(Newt Gingrich)1997年以來訪問台灣的首位眾院議長，她成行前中國官員威脅美國說，裴洛西訪台將產生嚴重後果。
裴洛西在訪問包括台灣在內的亞洲五國期間，美國的雷根號航空母艦打擊群進入南海，儘管海軍方面表示，雷根號航母的這一行動早在計畫之中。
裴洛西離台後中國開始舉行大規模軍演，向台灣附近海域和空域發射飛彈，台灣隨後也舉行軍演，展示抵抗中國的能力。
台外交部發言人表示，中國以裴洛西訪台為藉口展開的侵略行動，不過是向台灣施壓的藉口，以期達到與中國「和平統一」的目的。發言人說：「中國的軍事挑釁是荒唐的野蠻行徑，破壞了地區穩定，擾亂了印太地區的運輸和商業活動。」
上一則
美中台海緊張 跨國企業重估投資中國
下一則
FB留言