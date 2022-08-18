俄烏戰爭未平 中國宣布「派兵參加俄羅斯軍演」

在美中關係在台灣問題上劍拔弩張的同時，中國國防部宣布，解放軍將參加由俄羅斯領導的「東方-2022」演習，軍演定於8月30日至9月5日舉行。由於俄烏戰爭尚未結束，台海局勢持續緊張，故這次中國參與俄羅斯軍事演習特別受到國際關注。

這也是中俄兩國今年第二次聯合展示武力，今年5月下旬，兩國戰機在在日本海、東海以及西太平洋海域上空舉行聯合空中戰略巡航，當時正是總統拜登 在東京訪問，同時舉行美、日、印、澳(QUAD)四國峰會。

分析人士指出，中俄雖然不是有正式條約的盟友，但在主要共同利益上保持一致，包括希望遏制美國在全球的主導地位。

對於俄羅斯進攻烏克蘭 ，中國始終沒有作出譴責，而在裴洛西訪台問題上，俄羅斯總統普亭直批是美國精心策畫的挑釁，目的是在製造混亂局面。

中國在回應參加俄羅斯軍演時表示，目的是深化與參演國家之間的務實友好合作，與當前的國際和地區形勢無關，指的是烏克蘭和台灣。中方將會派出3200名士兵，1000多件武器裝備、30架固定翼飛機和直升機參演。

參加軍演的還有印度、白俄羅斯 、蒙古等。