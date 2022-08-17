共和黨初選 川派再下一城 反川大將錢尼敗選

全力打川的懷俄明州眾議員麗茲錢尼（左），無法在共和黨初選中出線，被視為挺川選民的反制。圖為她父親前副總統狄克錢尼（右）與她一起投票。（美聯社)

懷俄明和阿拉斯加兩州16日舉行初選，批評前總統川普 不遺餘力的懷州共和黨 籍國會眾議員麗茲‧錢尼可能成為贊成彈劾川普最後一位敗選的眾議員；至截稿時為止，國家廣播公司新聞網(NBC News)、今日美國報等媒體預測，錢尼敗給了川普支持的哈瑞特‧海吉曼(Harriet Hageman)。

懷俄明州和阿拉斯加州的共和黨初選，被視為川普力量的指標。（Getty Images）

這兩州16日的初選中，除了錢尼之外，阿拉斯加州 也有兩位女性是選戰焦點，分別是競選連任的國會參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)，以及該州前州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)參加特別選舉，爭取遞補今年3月過世的前眾議員楊恩(Don Young)遺缺。

阿拉斯加前州長裴林獲得川普背書，換跑道參加國會議員初選，被視為指標。(美聯社)

53歲的懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)曾是共和黨眾議院黨團第三號人物，卻因為反對前總統川普被撤除領導資格，在黨內變得孤立。已是「三連霸」眾議員的她這次爭取連任，參加共和黨初選選情被外界一路看壞；錢尼則表示，對於美國民主的未來而言，這場初選只是「戰役的開始」。

錢尼16日與曾任副總統的父親狄克‧錢尼(Dick Cheney)一起在泰頓郡(Teton County)圖書館投票所排隊等候投票時對媒體說，希望把競選團隊升級為一股全國運動，超越政黨界線，阻絕川普的影響力。

她說：「今天，不論結果如何，絕對都是戰役的開始，這場戰役將會持續下去。」

律師出身的哈瑞特‧海吉曼(Harriet Hageman)獲得川普背書，在初選裡挑戰錢尼；華盛頓郵報分析，海吉曼支持度一路當先，在統計出近20%選票時，多家媒體即宣布海吉曼勝選，將代表共和黨在今年11月角逐懷俄明州唯一一席聯邦眾議員。

報導分析，在屬於共和黨鐵票倉的「深紅州」，錢尼希望靠著民主黨支持者、獨立選民力挺而反敗為勝，但仍無法提振選情。去年川普遭到國會彈劾時，投下贊成票的少數共和黨眾議員，由於後來引發黨內強大反彈，如今絕大多數都將告別國會。反川立場向來鮮明的錢尼，便是在川普彈劾案投下了贊成票，目前她也是眾院調查國會暴動特別委員會的副主席。

2020年大選，川普在懷州得票率約70%，拜登總統得票率僅27%。錢尼在選前倒數時刻推出最後一波競選廣告，仍然緊咬川普聲稱勝選結果遭竊的選舉陰謀論，直指川普的不實說詞彷彿「有毒」。媒體報導日前傳出，錢尼接下來可能參加2024年共和黨總統初選，目的則是在全國舞台上持續譴責川普。

阿拉斯加州初選同樣於16日登場，川普也是影響因素之一。

擔任阿拉斯加州聯邦參議員近20年的麗莎‧穆考斯基，這次在共和黨初選面對的獲得川普背書的阿拉斯加州政府行政廳長凱莉‧奇巴卡(Kelly Tshibaka)挑戰；由於阿拉斯加州今年開始更改投票制度，一般預料穆考斯基將可獲得11月參加普選的資格。