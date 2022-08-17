川普集團財務長最快周四認罪 魏索柏格恐被判5個月

川普集團前財務長魏索柏格(後)將於日內向紐約州法官就被控逃稅等罪認罪。(路透)

美聯社16日報導，三名知情人士指出，長年擔任川普 帳房的川普集團(Trump Organization)財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)捲入逃稅官司，最快可能於18日向法院認罪；曾任「通俄案」特別檢察官 穆勒(Robert Mueller)調查團隊檢察官的魏斯曼(Andrew Weissmann)分析，一旦魏索柏格坦承犯罪，「川普集團就完了」。

紐約時報 報導，魏索柏格可能坐牢滿100天即可申請假釋；認罪協議將不會要求魏索柏格必須向法院作證，也不要求他必須配合檢方對川普事業仍在進行中的犯罪調查。

前總統川普多項官司纏身，16日推文要求司法部公布支持蒐索行動的證辭。圖紐約市川普大廈一直有紐約市警駐守。(路透)

檢察官在對川普生意手段的犯罪調查中，發現川普集團與魏索柏格涉嫌稅務詐騙的證據。根據檢方調查，魏索柏格收取170萬元的未入帳報酬(off-the-books compensation)，形式包括房租、汽車費用以及學費等。檢方到目前為止的調查行動，唯一遭到刑事犯罪起訴的對象便是魏索柏格。

魏斯曼15日接受MSNBC新聞頻道專訪時說，魏索柏格的認罪協議結果可能是坐牢僅五個月。魏斯曼說，川普集團遭到稅務詐騙(tax fraud)指控訂於今年10月開庭，一旦魏索柏格認罪，「川普集團就完了」。

魏斯曼指出，魏索柏格認罪並不代表前總統川普將因此坐牢，但川普集團肯定受到重大影響。

美聯社報導，根據法院紀錄，曼哈頓地方檢察官辦公室調查人員與魏索柏格辯護律師，15日都與主審此案的紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)見面。默欽裁定下次聽證會時間為18日上午9時，但未說明召開聽證會的理由為何。

知情人士則說，魏索柏格將在18日聽證會上向法院認罪。不過，消息人士也說，認罪協議內容在法院拍板定案之前，都可能生變。

魏索柏格律師葛拉凡特(Nicholas Gravante Jr.)15日對紐約時報表示，魏索柏格正在討論如何向法院提出認罪說辭。葛拉凡特並未透露認罪說辭細節。