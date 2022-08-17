我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

川普集團財務長最快周四認罪 魏索柏格恐被判5個月

記者顏伶如／綜合報導
川普集團前財務長魏索柏格(後)將於日內向紐約州法官就被控逃稅等罪認罪。(路透)
川普集團前財務長魏索柏格(後)將於日內向紐約州法官就被控逃稅等罪認罪。(路透)

美聯社16日報導，三名知情人士指出，長年擔任川普帳房的川普集團(Trump Organization)財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)捲入逃稅官司，最快可能於18日向法院認罪；曾任「通俄案」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查團隊檢察官的魏斯曼(Andrew Weissmann)分析，一旦魏索柏格坦承犯罪，「川普集團就完了」。

紐約時報報導，魏索柏格可能坐牢滿100天即可申請假釋；認罪協議將不會要求魏索柏格必須向法院作證，也不要求他必須配合檢方對川普事業仍在進行中的犯罪調查。

前總統川普多項官司纏身，16日推文要求司法部公布支持蒐索行動的證辭。圖紐約市川普...
前總統川普多項官司纏身，16日推文要求司法部公布支持蒐索行動的證辭。圖紐約市川普大廈一直有紐約市警駐守。(路透)

檢察官在對川普生意手段的犯罪調查中，發現川普集團與魏索柏格涉嫌稅務詐騙的證據。根據檢方調查，魏索柏格收取170萬元的未入帳報酬(off-the-books compensation)，形式包括房租、汽車費用以及學費等。檢方到目前為止的調查行動，唯一遭到刑事犯罪起訴的對象便是魏索柏格。

魏斯曼15日接受MSNBC新聞頻道專訪時說，魏索柏格的認罪協議結果可能是坐牢僅五個月。魏斯曼說，川普集團遭到稅務詐騙(tax fraud)指控訂於今年10月開庭，一旦魏索柏格認罪，「川普集團就完了」。

魏斯曼指出，魏索柏格認罪並不代表前總統川普將因此坐牢，但川普集團肯定受到重大影響。

美聯社報導，根據法院紀錄，曼哈頓地方檢察官辦公室調查人員與魏索柏格辯護律師，15日都與主審此案的紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)見面。默欽裁定下次聽證會時間為18日上午9時，但未說明召開聽證會的理由為何。

知情人士則說，魏索柏格將在18日聽證會上向法院認罪。不過，消息人士也說，認罪協議內容在法院拍板定案之前，都可能生變。

魏索柏格律師葛拉凡特(Nicholas Gravante Jr.)15日對紐約時報表示，魏索柏格正在討論如何向法院提出認罪說辭。葛拉凡特並未透露認罪說辭細節。

川普 檢察官 紐約時報

上一則

前白宮代幕僚長籲共和黨別提名川普 檯面上5個人能打敗拜登

下一則

中國遭遇60年「最旱熱浪」長江流域缺電 工廠停工6天

延伸閱讀

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
華郵：川普律師團 2020大選後複製走多處選舉資料

華郵：川普律師團 2020大選後複製走多處選舉資料
川普集團財務長魏索柏格 將接受認罪協議 但不配合調查

川普集團財務長魏索柏格 將接受認罪協議 但不配合調查
拜登混亂撤出阿富汗 民調暴跌回不去 與川普互相怪罪

拜登混亂撤出阿富汗 民調暴跌回不去 與川普互相怪罪

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（Getty Images）

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

2022-08-11 20:34
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞