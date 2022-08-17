FBI歸還川普3本護照 約談2位前白宮律師

前總統川普多項官司纏身，16日推文要求司法部公布支持蒐索行動的證辭。圖為川普10日離開紐約市川普大廈，伸出拳頭表示不認輸。(路透)

聯邦調查局(FBI )已歸還上周搜查時從前總統川普 住宅帶走的三本護照，川普事後稱FBI「偷走」護照和眼前所看到的東西；司法部 15日以支持搜查的宣誓證詞涉及高度機密為由，拒絕將之公布，對此聯邦法官18日將舉行聽證會進行評估，同時白宮前律師西波隆(Pat Cipollone)與其副手菲爾賓(Patrick Philbin)已遭FBI約談。

一名執法消息人士向哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)證實，FBI上周突襲搜查川普在佛羅里達州「海湖莊園」(Mar-a-Lago)住宅時帶走三本護照，聯邦調查人員檢查過搜查物後，已將護照還給川普。

FBI在聲明中表示，FBI依法院下令的搜查與扣押程序進行搜查，之後再根據執法目的歸還無須保留的物品。

白宮前律師西波隆與其副手菲爾賓已遭FBI約談。(Getty Images)

川普15日下午在Truth Social社群平台上發文，聲稱FBI「偷走」三本護照，並稱這是政府針對政治對手發動前所未見的攻擊；他事後再發文表示，司法部和FBI已歸還護照，並稱FBI突襲時「伸手抓走眼前一切東西，像是罪犯一樣，這不該發生在美國！」

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)16日在推特表示，川普律師收到司法部官員電郵，告知川普兩本過期護照和一本有效護照遭搜走，現在即將歸還。

川普主張，FBI拿走的部分文件受到律師與客戶保密特權和行政特權的保護，並稱探員「明知不該拿」；但司法官員則表示，FBI努力確保聯邦檢察官不會經手非搜查令範圍的特權資料。

司法部15日拒絕公布搜查海湖莊園的宣誓證詞，稱此調查牽涉高度機密文件，且含有證人敏感資訊。

此前美聯社等多家新聞媒體均要求公布該宣誓證詞，川普16日再呼籲將之公布，以維持公正透明。

司法部反情報負責人布拉特(Jay Bratt)和邁阿密聯邦檢察官岡薩雷茲(Juan Antonio Gonzalez)主張，該宣誓證詞恐對這起進行中的刑事調查造成重大且不可逆的損害，不過部分其他文件則可公開。

一名批准川普住宅搜查令的聯邦法官18日擬召開聽證會，評估是否要公開書面證詞。

紐約時報16日報導，白宮前律師西波隆與其副手菲爾賓已遭FBI約談，他們是目前已知遭約談的最高層級官員；菲爾賓今年春季曾被約談，他試圖向川普要回文件還給政府，但據悉川普回應「那不是他們的東西，是我的。」