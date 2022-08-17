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前白宮代幕僚長籲共和黨別提名川普 檯面上5個人能打敗拜登

編譯陳韻涵／綜合16日電
前代理白宮幕僚長穆瓦尼受訪時表示，不希望見到川普2024代表共和黨再出馬選總統。(美聯社)
前代理白宮幕僚長穆瓦尼受訪時表示，不希望見到川普2024代表共和黨再出馬選總統。(美聯社)

前總統川普的白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)15日表示，他希望川普不會贏得共和黨2024年大選初選提名，而是要退到場邊讓年輕世代有機會出頭。

穆瓦尼接受「新聞國度」(NewsNation)班菲爾德(Banfield)節目訪問時表示，「我們有很多年輕人選，川普是時候退到場邊，利用他的魅力持續推動政策。我們的作為定義著我們的政黨，我們都能實現沒有包袱的政策，所以我希望他不要參選。」

穆瓦尼告訴主持人艾胥蕾‧班菲爾德(Ashleigh Banfield)說：「若他要選，我希望他不要贏得黨內初選提名。」

穆瓦尼在去年國會暴亂後卸下北愛爾蘭特使職務，之後便常批評川普。

川普預料會再度競逐白宮大位，他公開表示已下定決心，不顧部分共和黨人士呼籲他等到期中選舉過後再做決定，以免模糊選舉焦點的呼聲；共和黨希望將此次期中選舉聚焦於民主黨對於通膨和移民的失敗政策。

川普最近在德州「保守派政治行動會議」(CPAC)上被問到共和黨何時將正式宣布參選人，川普答道：「肯定不會太久，就快了。」 

穆瓦尼表示，他認為前副總統潘斯、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)，以及在川普任內擔任美國駐聯合國大使的妮姬‧海理(Nikki Haley)都有機會擊敗拜登。

聯邦調查局(FBI)幹員8日搜索川普的佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)，顯示川普疑違反「間諜法」，涉及妨礙司法和破壞聯邦政府紀錄等面臨刑事調查。

穆瓦尼說：「除非經濟驟變且國家方向轉變，否則共和黨候選人具備贏得大選的優勢，而川普可能是唯一會輸的人。」

川普及其盟友痛斥司法部搜索海湖莊園，穆瓦尼對此表示，將由司法部證明搜索目的是否正當。

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