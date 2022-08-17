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參議員競選火熱 共和黨參院在3關鍵州「大砍文宣費」

編譯孫梁／綜合16日電

期中選舉臨近和關鍵州參院席位的競爭升溫之際，全國共和黨參院委員會(NRSC)卻砍掉1350萬元廣告費，導致共和黨的最初廣告計畫落空，黨內競選人員擔憂籌不到資金，可能影響到期中選舉中必須保住的共和黨參院席位。

8月1日以來，NRSC砍掉給賓州、亞利桑納、威斯康辛和內華達州的廣告資助，分別砍750萬、350萬、250萬和150萬元，而賓州、俄亥俄和北卡羅來納等關鍵州的共和黨提名人因為募不到足夠的資金，需要NRSC削減其他開支以提供資助。

一名共和黨參院競選策士說：「為何8月砍經費？以前從沒有過，大家在質疑發生了什麼。」

削減廣告費可能表明NRSC的資金緊張，第二季的申報資料顯示DSCC擁有5350萬元，是NRSC僅2850萬元的近兩倍。

儘管NRSC削減的廣告額前所未有，但本輪已花掉3650萬元電視廣告費，而民主黨參院選舉委員會(DSCC)迄今的電視廣告費只有190萬元。

NRSC發言人說：「我們的廣告支出很有創意，今後將繼續保證每項廣告開支都富有成效，我們要在所有關鍵州取勝的承諾沒有改變。」

另一位共和黨競選策士表示，NRSC沒有真正砍掉廣告費，新罕布夏州任何時間段的廣告都沒有取消，而新罕州的共和黨參院提名人要到9月中旬才能出爐，目前尚沒有明顯的領跑者。

NRSC本月初還在民主黨的華盛頓和科羅拉多州投入100萬元廣告費，雖然共和黨人在兩州的勝選希望不大，但仍在爭取可能的機會。

NRSC砍掉8月廣告費的舉措令人費解，但期中選舉前仍有兩個半月的廣告時間，而且NRSC本輪購買的電視廣告多於DSCC，儘管未來數周民主黨人可能購買更多廣告。

參院共和黨領袖麥康諾的超級政治行動委員會「參院領袖基金」掌握巨大資源，可補償NRSC削減的廣告費，該基金為期中選舉留出1億5000萬元廣告費，首個廣告19日將在賓州播出。

共和黨 參院 期中選舉

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