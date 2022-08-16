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川普集團財務長魏索柏格 將接受認罪協議 但不配合調查

編譯孫梁／綜合15日電
川普集團的財務長魏索柏格被控多項罪名，15日突然與曼哈頓檢方達成認罪協議。(歐新社)
川普集團的財務長魏索柏格被控多項罪名，15日突然與曼哈頓檢方達成認罪協議。(歐新社)

前總統川普的家族企業川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)幾近與曼哈頓檢方達成認罪協議，但知情者15日表示，魏索柏格不會配合對川普的擴大調查，不會牽連川普家族的任何人，因此即使最終達成協議，也不會使檢方更快對川普提訴。

75歲的魏索柏格被控參與川普集團的稅務詐欺計畫15年，檢方認為他是川普最信任的助手，是川普公司稅務詐欺的重罪犯。檢方指他從川普公司獲得租賃賓士車、免租金公寓和孫輩的私立學校學費等福利，以及沒有為170萬元的津貼等收入繳稅。

魏索柏格的律師和檢方15日與法官見面，法官確定18日舉行聽證，意味著認罪協議已初步敲定，聽證時可望達成最終協議。如果被陪審團定罪，魏索柏格將面臨罰款和多年監禁，但認罪協議可使他避免審判和長時間服刑。知情者認為他會被判監五個月，表現好還可能減至100天，是他的最佳結果。

尚不清楚認罪協議是否還有其他條件，他是否向檢方做出更多讓步，他的律師表示仍在談判，但沒有具體說明，曼哈頓檢察官辦公室也沒有說明。

川普及其公司為獲取貸款和利益而誇大其房地產價值，曼哈頓地區檢察官過去數年一直在調查，現已成為川普面臨的最大法律威脅之一。

由於魏索柏格受雇於川普家族數十年，熟知川普集團的經營，檢方一直想說服他出庭對川普作證，但被魏索柏格拒絕。川普及其公司始終認為，魏索柏格只有撒謊才能證明川普有罪，但他決定達成認罪協議和接受刑期，體現出他對川普家族近半個世紀的忠誠度。

魏索柏格的認罪協議可能使川普公司面臨稅務審判，也可能引起人們重新關注對川普及其企業的刑事調查。

對川普及其企業的調查今年初以來逐步從公眾的視線消失，民主黨的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示仍在繼續，但調查的方向和未來結局仍不明朗。川普認為調查是獵巫，但他本人沒有被控有不當行為。

川普 曼哈頓 檢察官

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