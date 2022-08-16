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川普稱FBI「偷走」他3本護照 批「史無前例攻擊政敵」

編譯陳韻涵／綜合15日電
前總統川普15日宣稱聯邦調查局（FBI）上周突襲搜查他位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）時拿走了他的三本護照，形容這是「對政治對手史無前例的打擊」。圖為川普10日在紐約出庭時的照片。（Getty Images）
前總統川普15日宣稱聯邦調查局（FBI）上周突襲搜查他位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）時拿走了他的三本護照，形容這是「對政治對手史無前例的打擊」。圖為川普10日在紐約出庭時的照片。（Getty Images）

前總統川普15日宣稱聯邦調查局(FBI)上周突襲搜查他位於佛州的海湖莊園(Mar-a-Lago)時拿走了他的三本護照，形容這是 「對政治對手史無前例的打擊」，要求歸還文件；若川普所言屬實，他將無法出國。

消息人士透露，司法部未拿取川普所說的文件，但若有多拿未列在搜索票清單中的物品，將會歸還。

川普15日在他的社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文寫道：「哇，FBI突襲海湖莊園，偷走我的三本護照(其中一本過期)及其他物品，這是我國攻擊政治對手史無前例的情況，第三世界！。」

媒體報導，川普有常規的藍色美國公民護照和政府官員專用的外交護照，即他擔任總統期間取得的紅色與黑色的外交護照。

哥倫比亞廣播公司(CBS)引述消息人士說法報導，當局未拿取川普所說的文件，但若有多拿未列在搜索票清單中的物品，將會歸還。

若缺乏有效護照，川普恐怕無法出國。

川普是否被列入禁飛名單，他的護照是否遭查扣，以及他是否還有其他有效護照，以上三大疑問仍待釐清。

海湖莊園被搜後，川普及其律師團積極對抗聯邦當局，包括警告FBI與司法部，呼籲前述機構緩和國內緊張情勢，否則可能會有「恐怖的事發生」，稱「國民無法忍受另一場騙局(scam)」。

川普告訴「福斯數位新聞」(Fox News Digital)說，他將盡其所能化解緊張情勢，人們怨懟所發生的事。

FBI搜查川普住宅後，聯邦執法機關收到愈來愈多的暴力威脅，社群媒體浮現許來攸關內戰與威脅FBI幹員的討論。

FBI突襲後，一名常在「真實社群」貼文的男子持AR-15步槍與釘槍，闖進FBI俄亥俄州辛辛那提辦事處，他的行跡敗露後逃逸，並在拒捕對峙期間死亡。

川普稱FBI行動是(拜登總統)對政治對手、他與他的家人史無前例的攻擊策略，他們將進入「防禦模式」，譴責拜登下令突襲行動；白宮對此回應，拜登事後才從報導中得知川普住處被搜查。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說他親自批准突襲行動，這是聯邦調查川普是否將機密文件帶出白宮的一環；聯邦法律顯示，任何總統文件都屬於聯邦政府資產。

川普 FBI 社群媒體

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