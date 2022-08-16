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調查川普涉干預喬州大選 朱利安尼成目標

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州調查川普介入大選，前川普律師朱利安尼不僅是證人，還被列為調查對象。(美聯社)
喬治亞州調查川普介入大選，前川普律師朱利安尼不僅是證人，還被列為調查對象。(美聯社)

喬治亞州檢方針對川普陣營企圖推翻喬州2020年大選結果的調查行動，已朝川普親信步步進逼，川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的律師卡斯特洛(Robert Costello)15日接到特別檢察官韋德(Nathan Wade)通知，說朱利安尼不再只是證人，而是成為調查目標。

朱利安尼遭控散布聲稱富爾頓郡爆發舞弊的選舉陰謀論，17日將在大陪審團面前作證。

喬州富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)領軍的調查，重點在於川普曾對喬州地方選務官員施壓，要求「找出」足以讓川普敗選結果翻盤的票數。威利斯先前曾說，正考慮傳喚川普在大陪審團面前作證。她也說，川普已在亞特蘭大聘用當地律師，建立了刑事辯護律師團。

川普面臨執法機關的各種調查，近來全面加強力道。川普位於佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園(Mar-a-Lago)的住所上周遭到聯邦調查局幹員搜查，搜查重點在於川普卸任後將機密資料擅自從白宮帶走。川普集團(Trump Organization)則因涉嫌為房地產價值灌水誤導銀行及稅務機關，在紐約面臨民事調查。司法部也正調查川普是否參與2021年1月6日國會暴動的幕後規畫。

朱利安尼是否將在大陪審團面前提供證詞，還是拒絕回答問題，辯護律師15日面對媒體詢問時並未說明。

法院裁決：參議員葛理漢須在大陪審團作證

法官裁決，喬治亞州的聯邦參議員格理漢必須在大陪審團前作證。(美聯社)
法官裁決，喬治亞州的聯邦參議員格理漢必須在大陪審團前作證。(美聯社)

另一方面，喬州北區聯邦法院法官麗‧梅伊(Leigh Martin May)15日裁定，共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)8月23日必須在大陪審團前作證。葛理漢辦公室則說，將向法院提出異議。

檢方先前指出，希望對葛理漢提問的問題包括葛理漢2020年大選過後打電話向喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)及幕僚的談話內容。

威利斯啟動調查的根據，來自2021年1月間川普與拉芬斯伯格的電話交談。川普在電話中要求拉芬斯伯格去「找出」讓川普能夠翻轉些微之差敗選結果的選票。

川普 喬州 葛理漢

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