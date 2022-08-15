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「選情低迷」拜登推法案過關急救援 選民是否買帳未知

記者顏伶如／綜合報導

華爾街日報分析，拜登總統常說，國人希望看到重大法案通過立法，如今拜登主要施政目標之一的法案終於在國會通過，至於選民是否買帳，答案很快便將揭曉。

連續好幾個月來，拜登施政滿意度始終卡在40%以下，除了反映民主黨今年選舉並不樂觀的現實，更代表拜登連任機會恐怕不高。拜登解決經濟問題的表現，民眾同樣給予低分評價。

位於密西根州的民主黨顧問賀蒙德(Adrian Hemond)分析，法案過關的立法成果對拜登而言絕對具有加分效果，但問題在於效果究竟有多大、能夠維持多久，「能夠維持到11月嗎？總統現在的人氣指數其實滿低的」。

規模7000億元的對抗氣候變遷、健保及稅務改革法案，12日在眾院表決時呈現兩黨壁壘分明的態勢。白宮與民主黨籍國會議員連續幾個月來的努力終於開花結果。法案還包括振興美國半導體製造產業、退役軍人健保補助、解決大規模槍擊屠殺案等項目。

放眼11月的期中選舉，拜登與民主黨期盼法案通過的好消息能受到選民青睞，讓民主黨能夠保住僅有些微之差的國會多數。

華爾街日報指出，民主黨面臨的最大挑戰就是，如何說服平日對於哪些法案在華府通過並不注意的選民支持，並且爭取因為一年多以來經濟不穩定、油價高漲而飽受痛苦的民眾。

即將下周生效的「降通膨法案」(Inflation Reduction Act)讓拜登為對抗氣候變遷、能源計畫做出重大投資的承諾得以兌現，並且降低處方藥品開銷、針對向來少繳或沒繳所得稅的大型企業加稅。然而，某些民主黨國會議員的提案，到頭來並未納入最終版本的包裹法案裡，例如延長兒童抵稅福利、提供托兒補助、免費就讀社區大學等。

報導指出，共和黨希望在期中選舉一口氣拿下參眾兩院多數席次，如此一來便能終結拜登的立法計畫，並且發揮立法機關的監督權以制衡拜登政府。共和黨方面指出，萬物齊漲、油價走高以及預算協調法案裡的加稅項目等，是選民在今年選舉裡最關切的議題。

新墨西哥州民主黨民調專麥克雷斯基(Nicole McCleskey)指出，對選民在乎的不是過程，而是結果，「如果人民依舊為高油價、日常生活開銷增加、水電費漲價等問題所苦，法案通過對民眾來說，其實是無意義的」。換言之，選民並不領情。

拜登 民主黨 油價

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