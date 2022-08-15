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CNN：拜登「絕處逢生」拚期中選舉逆轉勝

記者顏伶如／綜合報導
運輸部長布塔朱吉（右）積極參與做為拜登主要施政項目電動車抵稅的籌畫工作。(美聯社)
運輸部長布塔朱吉（右）積極參與做為拜登主要施政項目電動車抵稅的籌畫工作。(美聯社)

今年7月底的周末深夜，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)透過電話會議與白宮助理磋商，為7月24日接受周日新聞節目專訪預做準備時，民主黨仍為對抗氣候變遷法案在國會卡關苦惱不已，其中電動車抵稅計畫更是布塔朱吉親自參與研擬的心血結晶。有線電視新聞網(CNN)報導，布塔朱吉算是內閣部會首長當中與拜登總統關係最密切的，也經常上電視為拜登政策辯護，但由於層峰核心圈消息保密幾乎滴水不漏，就連布塔朱吉都不知道接下來情勢將有重大轉變。

一名拜登高層顧問形容，當時的氣氛是拜登施政到處碰壁，「大家都覺得沒看到原本期待的東西」。

報導指出，經過一年半的跌跌撞撞之後，民主黨從7月底開始突然接連獲得好消息，時間點剛好出現在期中選舉競選活動變得密集之際。就在布塔朱吉接受電視節目訪問的3天後，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)打電話向拜登報告說，與民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)已達成協議，拜登對抗氣候變遷包裹法案可望起死回生。

差不多就在同一時間，美國汽油平均價格降至每加侖4元以下，前總統川普的佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所上周則遭到聯邦調查局(FBI)搜索，川普接受紐約檢察官詢問時則數百次援引憲法第五修正案避免「自證其罪」(self-incrimination)條款自保。

創下美國史上最大手筆對抗氣候變遷投資的包裹法案，經過參眾兩院表決通過後，接下來只要拜登簽署便能生效。CNN報導分析，拜登與拜登團隊目前忙著與時間賽跑，希望扭轉拜登的負面形象，力拚在期中選舉讓民主黨保住國會多數席次。

包括白宮助理、國會議員、資深助理以及資深幕僚在內共計30多名受訪對象對CNN表示，施政滿意度持續低迷的拜登，如今展開政權保衛戰，目標除了贏得期中選舉，還要杜絕黨內悠悠之口的批評聲浪，在明年初宣布尋求連任。

拜登 民主黨 期中選舉

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