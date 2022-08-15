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捲大選舞弊案誹謗官司 福斯新聞被索賠16億

編譯柯立偉／綜合14日電
前福斯的主播多布斯。(Getty Images)
前福斯的主播多布斯。(Getty Images)

2020年總統大選後，川普及其支持者不斷透過福斯新聞網(Fox News)等保守派傳媒錯誤宣揚「大選被竊論」，其中一項指控就是對投票機製造商「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)的中傷，該公司為此將福斯新聞網以誹謗罪告上法庭，索賠上億，以正視聽；法學專家指出這種案件以往多會庭外和解，但從本案庭審進度來看，多明尼恩這次似乎鐵了心要造謠及傳播謠言者付出代價。

大選過後，當時的福斯的主播多布斯(Lou Dobbs)聲稱「手上有大量證據」可證實大選舉舞弊，但這些證據根本未曾浮現過，隨後還進一步誣衊多明尼恩公司刻意錯誤設計程式導致為拜登計入大量幽靈選票，或是該公司與委內瑞拉獨裁者查維茲(Hugo Chavez)有不當聯繫；另一位主播瑪莉亞．巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)更宣稱「裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)對這家公司很感興趣，多明尼恩為迎合金主刻意設計錯誤程式協助拜登當選。」

這些毫無根據的指控透過福斯新聞強大的宣傳能力在川普支持者中蔓延，許多不理性的川粉不是向多明尼恩公司寄發恐嚇信，就是暴力襲擊該公司，使多明尼恩不得不額外多花費幾十萬元的代價全面升級保安系統；為此，多明尼恩公司在德拉瓦州聯邦地方法院起訴福斯新聞，並索賠16億元的損害賠償。

法學專家表示，這起案件與過往許多判例不同；以往大多數的誹謗案例都是涉及「爭議報導」，但福斯新聞關於多明尼恩公司的報導幾乎全是「100%假新聞」，而憲法第一修正案對言論及新聞自由的保障不包含「虛偽言論」，因此多明尼恩公司確實有一定勝訴希望。

然而，要讓陪審團認同多明尼恩的指控並同意索賠，多明尼恩公司需先證實福斯新聞播報此類新聞時具有「真實惡意(actual malice)」，即「明知為假消息，仍故意散播」，只要無法證明此點，或福斯新聞能提出證據證明自家主播不具有真實惡意，即能受憲法第一修正案的保障。

因此，福斯新聞網對此案提出最重要的抗辯，就是川普或其他共和黨要員「對於多明尼恩公司的指控，姑且不論真假，本身即具有報導價值」，且16億元的索賠過高，根本漫天喊價。

多明尼恩公司對本案沒有進一步評論，但在起訴狀中說：「福斯新聞的謊言對本公司，乃至整個美國民主制度都是極其嚴重的戕害，散播這種謠言的人必須付出相應代價。」

主播瑪莉亞．巴爾帝羅默。(Getty Images)
主播瑪莉亞．巴爾帝羅默。(Getty Images)

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