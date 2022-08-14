國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

最新通過的「2022年降通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)除了致力降低通膨導致物價指數飆升與扶植環保產業發展外，同時也預計為國稅局 (Internal Revenue Service)挹注高達800億元的預算 ，其中456億元將用於增聘8萬7000人以「執法」，引起各界懷疑國稅局針對的對象究竟是誰；財政部長葉倫(Janet Yellen)為打消疑慮，特別發函要求國稅局不得將這筆款項用在調查「中低收入戶的應納稅款」上。

CNBC報導指出，根據國會預算辦公室分析，在「稅務執法」上投入的456億元資金，將能在2031年前為美國增加2037億元的收入；反對這筆預算的議員表示，很擔心聯邦政府會因此加強查緝全國中低收入戶或中小企業的報稅 資料，使財務狀況本就不好的一群人雪上加霜。

聯邦眾院歲入委員會最高共和黨眾議員布萊迪(Kevin Brady，德州)說：「我們最擔心的是，這些加強執法的作為最終會落到普通市井小民的頭上。」

財政部長葉倫為打消外界疑慮並降低執法困難，特別表示已要求國稅局不得把這筆款項用在「查年收入在40萬元以下的個人的稅務資料」；她說：「我已指示國稅局長，不論是新撥付的預算或新增聘的人力，都不能夠用在查緝年收入在40萬元以下的個人、家庭或中小企業，執法資源將優先挹注在『高端違規行為』上。」

財政部官員也指出，打算用新得到的預算進一步將現有稅務系統「數位升級」，改善納稅人報稅時的服務滿意度，例如建置更友善的電子報稅方式，或提升客服人員的專業度；至於在打擊逃漏稅方面，執法的重點會放在高收入者和大型企業上。

協助民眾報稅的「李維稅務」(Levy and Associates)執行長李維(Lawrence Levy)舉例，假設一年賺15萬元，但報稅時列了5萬元的「慈善捐款」折抵應納稅款，系統就會自動判定這筆稅務資料「不合比例」，並提醒國稅局介入人工查核；因此新的「執法」作為，不會影響到誠實納稅者及年收入40萬元以下的家庭或商號。