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國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

編譯柯立偉／綜合13日電
國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)
國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

最新通過的「2022年降通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)除了致力降低通膨導致物價指數飆升與扶植環保產業發展外，同時也預計為國稅局(Internal Revenue Service)挹注高達800億元的預算，其中456億元將用於增聘8萬7000人以「執法」，引起各界懷疑國稅局針對的對象究竟是誰；財政部長葉倫(Janet Yellen)為打消疑慮，特別發函要求國稅局不得將這筆款項用在調查「中低收入戶的應納稅款」上。

CNBC報導指出，根據國會預算辦公室分析，在「稅務執法」上投入的456億元資金，將能在2031年前為美國增加2037億元的收入；反對這筆預算的議員表示，很擔心聯邦政府會因此加強查緝全國中低收入戶或中小企業的報稅資料，使財務狀況本就不好的一群人雪上加霜。

聯邦眾院歲入委員會最高共和黨眾議員布萊迪(Kevin Brady，德州)說：「我們最擔心的是，這些加強執法的作為最終會落到普通市井小民的頭上。」

財政部長葉倫為打消外界疑慮並降低執法困難，特別表示已要求國稅局不得把這筆款項用在「查年收入在40萬元以下的個人的稅務資料」；她說：「我已指示國稅局長，不論是新撥付的預算或新增聘的人力，都不能夠用在查緝年收入在40萬元以下的個人、家庭或中小企業，執法資源將優先挹注在『高端違規行為』上。」

財政部官員也指出，打算用新得到的預算進一步將現有稅務系統「數位升級」，改善納稅人報稅時的服務滿意度，例如建置更友善的電子報稅方式，或提升客服人員的專業度；至於在打擊逃漏稅方面，執法的重點會放在高收入者和大型企業上。

協助民眾報稅的「李維稅務」(Levy and Associates)執行長李維(Lawrence Levy)舉例，假設一年賺15萬元，但報稅時列了5萬元的「慈善捐款」折抵應納稅款，系統就會自動判定這筆稅務資料「不合比例」，並提醒國稅局介入人工查核；因此新的「執法」作為，不會影響到誠實納稅者及年收入40萬元以下的家庭或商號。

國稅局 預算 報稅

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