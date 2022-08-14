我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

郵局旺季郵資 最快10月2日調漲

編譯徐薏茹／綜合13日電
美國郵局宣布，將調漲旺季的郵資運費。圖為加州民眾前往郵局投遞郵件。(Getty Images)
美國郵局宣布，將調漲旺季的郵資運費。圖為加州民眾前往郵局投遞郵件。(Getty Images)

美國郵政局(USPS)10日宣布今年旺季期間將調漲費率，以維持競爭力並支付旺季運送量的額外成本，郵政局並未詳細說明預期中的額外成本有哪些，不過一年前的燃料與勞動力成本便已大幅上漲。

郵政局最快將於10月2日開始收取額外費用，並於1月22日終止；雖然價格增長與往年類似，但由於通膨達到近40年新高，額外費用將為許多家庭增加財務壓力。

郵政局表示其收取的費用是行業中最低的郵資費率，且繼續提供高價值運輸，另外補充表示國際貨物不會受到季節性調整的影響。

7月郵政局調漲第一類(first-class)永久郵票的價格，距離上一次郵資上漲還不到一年，新的價格為60美分，漲了2美分(58美分)，郵政局表示調漲率低於通貨膨脹比率。

郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)日前告知郵政服務理事會(Postmaster General)，郵政局未來十年可能虧損高達700億元，明顯低於先前預計的1600億元，但仍警示著郵政服務必須立即採取實際行動，包括調整服務與價格。

德喬伊表示通貨膨脹嚴重打擊國家，郵政局也未倖免，他表示郵資調漲將為郵政局的2022年計畫預算增加超過10億元成本，並說明他已建議於1月再調漲一次。

旺季額外的假期運送費用將根據包裹重量與寄送距離計算。舉例來說，若要寄送超過26磅的「優先」郵件類(Priority Mail)包裹，將收取6.45元的額外費用，低於10磅且寄往鄰近地點的優先郵件包裹則收取最低的費用，另外收取30美分。

10月2日到1月22日第一類包裹將於旺季調漲期間增加30分至5.85元的費用，同樣依據包裹重量與距離計算。

美國郵政 通貨膨脹 預算

上一則

「魔鬼詩篇」引殺機 伊朗政府緘默 官媒：神聖的報復

下一則

降通膨法電動車補助 業者：50車款不符合抵稅條件

延伸閱讀

博徹思寄籌款電郵 引發再參選揣測

博徹思寄籌款電郵 引發再參選揣測
華諮處房屋中心舉辦信用及銀行基本知識講座

華諮處房屋中心舉辦信用及銀行基本知識講座
蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜

蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜
洛縣華人密集城市小區 整個康斗郵箱被卸下偷走

洛縣華人密集城市小區 整個康斗郵箱被卸下偷走

熱門新聞

前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生