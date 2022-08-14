郵局旺季郵資 最快10月2日調漲

美國郵局宣布，將調漲旺季的郵資運費。圖為加州民眾前往郵局投遞郵件。(Getty Images)

美國郵政 局(USPS)10日宣布今年旺季期間將調漲費率，以維持競爭力並支付旺季運送量的額外成本，郵政局並未詳細說明預期中的額外成本有哪些，不過一年前的燃料與勞動力成本便已大幅上漲。

郵政局最快將於10月2日開始收取額外費用，並於1月22日終止；雖然價格增長與往年類似，但由於通膨達到近40年新高，額外費用將為許多家庭增加財務壓力。

郵政局表示其收取的費用是行業中最低的郵資費率，且繼續提供高價值運輸，另外補充表示國際貨物不會受到季節性調整的影響。

7月郵政局調漲第一類(first-class)永久郵票的價格，距離上一次郵資上漲還不到一年，新的價格為60美分，漲了2美分(58美分)，郵政局表示調漲率低於通貨膨脹 比率。

郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)日前告知郵政服務理事會(Postmaster General)，郵政局未來十年可能虧損高達700億元，明顯低於先前預計的1600億元，但仍警示著郵政服務必須立即採取實際行動，包括調整服務與價格。

德喬伊表示通貨膨脹嚴重打擊國家，郵政局也未倖免，他表示郵資調漲將為郵政局的2022年計畫預算 增加超過10億元成本，並說明他已建議於1月再調漲一次。

旺季額外的假期運送費用將根據包裹重量與寄送距離計算。舉例來說，若要寄送超過26磅的「優先」郵件類(Priority Mail)包裹，將收取6.45元的額外費用，低於10磅且寄往鄰近地點的優先郵件包裹則收取最低的費用，另外收取30美分。

10月2日到1月22日第一類包裹將於旺季調漲期間增加30分至5.85元的費用，同樣依據包裹重量與距離計算。