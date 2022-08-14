降通膨法新政 聯邦計畫開發「免費報稅軟體」

由於新法案在國會通過，政府將很快可提供免費電子報稅系統，方便民眾報稅。(美聯社)

「降通膨法案」(Inflation Reduction Act) 12日在聯邦眾院過關，新法生效後，未來國稅局 (IRS)將有機會開發新的免費電子報稅 系統協助國人繳稅。

建立免費電子報稅系統目前仍有許多阻礙，可能需要數年才能完成，此計畫遭到報稅軟體公司反彈；由私營公司組成的「免費報稅聯盟」(Free File Alliance)過去曾與國稅局達成協議，國稅局同意若報稅公司提供收入未滿7萬3000元的納稅人免費報稅服務，則聯邦不會創建自己的免費報稅系統，這項協議也將成為國稅局開發新系統的最大阻礙。

然而這項計畫也飽受爭議，商業報稅公司經常曲解他們的服務，納稅人的參與率極低。

非黨派國會獨立監督機構「審計處」(Government Accountability Office)4月公布報告指出，儘管70%納稅人有資格使用免費報稅服務，但實際上只有3%的納稅人參與；審計處建議國稅局在2023年10月免稅計畫到期以前找到新的免費報稅選項。

現在有了「降通膨法案」的資助，國稅局將有機會開發新系統，其中包括撥款1500萬元給國稅局制定計畫開發免費電子報稅系統，計畫需於九個月內制訂完成，包括開發與管理系統的成本估算，此外還需要集結公眾的意見。

推動立法方面，民主黨籍聯邦參議員華倫 (Elizabeth Warren)7月重新提交「報稅簡化法案」(Tax Filing Simplification Act)，該法案要求國稅局建立自己的免費線上報稅服務，並終止與私人線上報稅公司的合作關係。

華倫向美聯社表示：「現在國稅局即將擁有大量資金讓他們的IT系統現代化，是時候開發我法案中的簡化報稅工具了。」「美國人民花費太多時間與金錢在報稅上，國稅局應該採用這些提議協助數百萬國人報稅與退稅。」

智庫城市布魯金斯稅收政策中心(Urban-Brookings Tax Policy Center)高級研究員凡妮莎．威廉姆森(Vanessa Williamson)說：「報稅軟體公司以誘導納稅人花錢使用他們本應獲得的免費服務而惡名昭彰，因此國稅局的免費報稅服務將會是非常受歡迎的舉措，可以為國人省錢。」