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UCLA最新研究 加州未來40年恐有巨大洪災

編譯洪毅／綜合13日電
研究發現，受氣候變遷影響，加州可能遭逢具摧枯拉朽之力的巨大洪災，最嚴重情形可能造成數以萬計的生命損失，抹去1兆元的經濟產值。圖為聖荷西市2017年2月22日遭洪水侵襲，成為澤國。(美聯社)
研究發現，受氣候變遷影響，加州可能遭逢具摧枯拉朽之力的巨大洪災，最嚴重情形可能造成數以萬計的生命損失，抹去1兆元的經濟產值。圖為聖荷西市2017年2月22日遭洪水侵襲，成為澤國。(美聯社)

加州不時遭遇地震、乾旱等天然災難威脅，但是洛杉磯加州大學(UCLA)最新研究發現，受氣候變遷影響，加州遭逢更具摧枯拉朽之力的巨大洪災已「不可避免」，最嚴重情形可能造成數以萬計的生命損失，抹去1兆元的經濟產值，加州中央谷地(Central Valley)則宛如一片內海。

有線電視新聞網(CNN)報導，加州嚴重洪水頻率增加的主因，是氣溫上升之後，空氣中的水蒸氣增加，讓降水量更為豐沛，東部則有內華達山脈(Sierra Nevada)融雪量增加，而且不是緩慢融化，而是在短時間內瓦解的激流；在西邊，則是「無限量水氣庫」的太平洋；此外，頻發的山火讓地貌裸露，也加大洪水的破壞力。

UCLA透過數據模擬研究，刊登在最新一期「科學先端」(Science Advances)上的報告指出，加州遭遇嚴重洪患已達「不可避免」的程度，而災難性地、足讓中央谷地成為內海的大洪水，過去是一代人一生至多只會碰上一次，如今可能每25年至40年就會發生一次，發生頻率相當於翻倍增加。

加州標誌性的大洪水出現在1861年，當時的大洪水吞沒整個沙加緬度，中央谷地一片水鄉澤國，積水最深處達30呎，造成4000人喪生，全加州八分之一的房屋全毀，經濟產出被抹去25%，讓加州一度陷入破產邊緣；當時的加州人口為50萬，如今有3900萬。沙加緬度成為加州首府還不到10年。

當時致災的原因，就是內華達山脈融雪，以及河川上游豐沛的水氣帶來的連續43天降雨；研究指出，加州極可能在40年內，再遇一次如1861年那樣的災難，甚至會更嚴重，並造成更驚人的損失，地勢低窪的洛杉磯及橘郡亦不能倖免，數百萬人將成為受災戶，全國25%的糧食生產被毀，損失可能達到前所未見的1兆元。

參與此研究的UCLA氣候學者史文(Daniel Swain)表示，透過這份研究幫助，改善防洪系統以及防災體系等方面的管理，仍可大大降低洪水造成的損失；建構數據模擬的國家大氣研究中心(NCAR)學者黃興英(Xingying Huang，音譯)則說，人人致力於減少碳排放，就能降低嚴重災害的風險。

加州大學 洪水 UCLA

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