「中方著手準備」 拜習可望年底G20或APEC會面

美國官員透露，拜習的會面應不受軍演影響，可能安排在今年11月舉行的G20峰會或亞太經合會(APEC)的場合碰面。（資料照片，路透）

華爾街日報12日獨家報導，中方正著手準備，讓中國國家主席習近平 在11月參加20國集團會議（G20）或亞太經濟合作會議（APEC）的領導人會議時，和拜登 總統舉行實體會議；若成真，這將是兩人以國家領導人身分首次碰面。

華爾街日報引述知情人士報導，中國官員正在準備習近平出訪東南亞 事宜，並安排與拜登的實體會議；中方在此時安排相關事宜，顯示習對今年秋天要舉行的20大很有信心，他將在20大後邁向第三任期。

知情人士表示，在20大結束後，習近平會先到印尼峇厘島參加11月15日到16日舉行的G20峰會，接著前往泰國曼谷，參加18日到19日的APEC會議；不過目前都在準備階段，並未定案，因此中方朝「在其中一場峰會舉行美中領導人場邊會議」準備。

習近平最近一次出國訪問，是2020年1月對緬甸的訪問，接著就因為疫情因素，再未邁出國門。今年6月則是到香港參加回歸25周年紀念活動。

知情人士表示，若習近平訪問東南亞，他也會啟動數場國是訪問，會晤區域國家領導人，以維繫中方和東南亞的領袖往來關係，並在美國延伸對亞洲影響力之際，強調北京對東南亞國家的重視。

中國是東南亞國協（ASEAN）最大貿易夥伴，中國投入數十億美元協助該區域的基礎建設；為了對抗中國在東南亞地區的影響力，拜登政府舉辦華府東協峰會，宣布投資1.5億美元，並推動美國和區域國家在氣候、教育、海上安全和公衛方面的合作。

中國外交部答覆華爾街日報詢問表示，中方支持印尼和泰國主辦這兩場會議，也願意和各方合作，促進會議達成正面成果。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）對此表示，拜習在上月28日的電話中確認，指揮底下工作團隊推動兩人實體會面事宜，但目前沒有更多關於會面時間或地點的細節。