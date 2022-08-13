我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

「中方著手準備」 拜習可望年底G20或APEC會面

記者張文馨／華盛頓報導
美國官員透露，拜習的會面應不受軍演影響，可能安排在今年11月舉行的G20峰會或亞太經合會(APEC)的場合碰面。（資料照片，路透）
美國官員透露，拜習的會面應不受軍演影響，可能安排在今年11月舉行的G20峰會或亞太經合會(APEC)的場合碰面。（資料照片，路透）

華爾街日報12日獨家報導，中方正著手準備，讓中國國家主席習近平在11月參加20國集團會議（G20）或亞太經濟合作會議（APEC）的領導人會議時，和拜登總統舉行實體會議；若成真，這將是兩人以國家領導人身分首次碰面。

華爾街日報引述知情人士報導，中國官員正在準備習近平出訪東南亞事宜，並安排與拜登的實體會議；中方在此時安排相關事宜，顯示習對今年秋天要舉行的20大很有信心，他將在20大後邁向第三任期。

知情人士表示，在20大結束後，習近平會先到印尼峇厘島參加11月15日到16日舉行的G20峰會，接著前往泰國曼谷，參加18日到19日的APEC會議；不過目前都在準備階段，並未定案，因此中方朝「在其中一場峰會舉行美中領導人場邊會議」準備。

習近平最近一次出國訪問，是2020年1月對緬甸的訪問，接著就因為疫情因素，再未邁出國門。今年6月則是到香港參加回歸25周年紀念活動。

知情人士表示，若習近平訪問東南亞，他也會啟動數場國是訪問，會晤區域國家領導人，以維繫中方和東南亞的領袖往來關係，並在美國延伸對亞洲影響力之際，強調北京對東南亞國家的重視。

中國是東南亞國協（ASEAN）最大貿易夥伴，中國投入數十億美元協助該區域的基礎建設；為了對抗中國在東南亞地區的影響力，拜登政府舉辦華府東協峰會，宣布投資1.5億美元，並推動美國和區域國家在氣候、教育、海上安全和公衛方面的合作。

中國外交部答覆華爾街日報詢問表示，中方支持印尼和泰國主辦這兩場會議，也願意和各方合作，促進會議達成正面成果。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）對此表示，拜習在上月28日的電話中確認，指揮底下工作團隊推動兩人實體會面事宜，但目前沒有更多關於會面時間或地點的細節。

東南亞 習近平 拜登

上一則

民主黨力促 眾院通過降通膨法案 可加速推動清潔能源

下一則

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

延伸閱讀

疫情後首度出訪 習近平選擇這國 外交部未否認

疫情後首度出訪 習近平選擇這國 外交部未否認
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判
WSJ：北京著手準備年底拜習會

WSJ：北京著手準備年底拜習會
解放軍演飛彈落入日本專屬經濟區 傳是習近平親自下令

解放軍演飛彈落入日本專屬經濟區 傳是習近平親自下令

熱門新聞

眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判