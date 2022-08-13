我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

加速脫鉤 5中國國企主動集體自美國退市

記者黃雅慧／綜合報導
中國加速與美國脫鉤，包括中國石油等五家中國國營企業啟動在美退市。圖為中石油在北京的總部。(美聯社)
中國加速與美國脫鉤，包括中國石油等五家中國國營企業啟動在美退市。圖為中石油在北京的總部。(美聯社)

在紐約證交所上市的中國人壽12日發布公告，申請美國存託憑證(ADR)自願從紐交所退市。隨後上海石化、中國石化、中國石油、中國鋁業等國營企業陸續發布公告稱擬將美國存託股份自紐交所退市。這是中概股主動掀起美股退市潮，藉大型國企集體離場，加速對美脫鉤。

從市場面觀察，國企在美發行ADR只占總股數的一小部分，國企和政府還是絕對大股東，因此退市影響跟阿里巴巴、百度這些直接到美股市場上市的企業不同；因此，接下來在中美監管雙重夾擊下，境外投資占有相當比重的中國公司是否跟進，值得關注。

從政治面觀察，美國施壓中概股的三年窗口期還在，儘管中國證監會副主席方星海表示，中方和美方對審計的談判順利，相信不久後能達成合作協議、有信心相關不確定性很快就會消除。且中國國務院副總理劉鶴強調，要「處理好政府與市場關係」，並重申支持相關企業在境外上市。但實際上美中歧見難以化解，美方看起來並不打算在審計規定方面鬆手，中方也很難在這方面做出讓步，中概股加速對美脫鉤勢在必行。

這一波大型國企集體自美退市潮，中國人壽將於22日向美國證管會(SEC)提交相關表格，預料ADR最後一個交易日為9月1日；中國石化則表示，擬於29日或前後提交表格，退市預計在表格提交後十日生效；中國石油存託股在紐交所的最後交易日期約為9月8日左右；中鋁及上石化則宣告分別在22日及26日提交表格。

至於為何選擇退市？中石油與中石化在公告皆提及，目前存託股占公司H股及總股數比重很小，交易量與公司H股全球交易量相比較低。中石油特別指出，由於不同上市地監管規則差異，導致繼續維持存託股在紐交所上市的披露義務需要公司付出較大的行政負擔，且聯交所與上交所已具有較強可替代性，在綜合評估下，決定自紐交所退市。

對於中概股退市，中國證監會12日回應指出，上市和退市都屬於資本市場常態。證監會尊重企業根據自身實際情況、按照境外上市地規則作出的決定。

中國加速與美國脫鉤，包括中國石油等五家中國國營企業啟動在美退市。圖為紐約證交所標...
中國加速與美國脫鉤，包括中國石油等五家中國國營企業啟動在美退市。圖為紐約證交所標誌。(美聯社)

石油 美股 國務院

上一則

蕭美琴：中方對台灣武力威脅加劇 應克制負責

下一則

英國作者魯西迪遇刺／「魔鬼詩篇」 曾致英伊斷交

延伸閱讀

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市
中國半導體反腐續發酵 2任國企幹部同日落馬

中國半導體反腐續發酵 2任國企幹部同日落馬
瑞幸咖啡大復活 第二季轉虧為盈

瑞幸咖啡大復活 第二季轉虧為盈
美股3大指數早盤開低震盪 台積電ADR重挫逾2%

美股3大指數早盤開低震盪 台積電ADR重挫逾2%

熱門新聞

眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判