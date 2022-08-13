加速脫鉤 5中國國企主動集體自美國退市

中國加速與美國脫鉤，包括中國石油等五家中國國營企業啟動在美退市。圖為中石油在北京的總部。(美聯社)

在紐約證交所上市的中國人壽12日發布公告，申請美國存託憑證(ADR)自願從紐交所退市。隨後上海石化、中國石化、中國石油 、中國鋁業等國營企業陸續發布公告稱擬將美國存託股份自紐交所退市。這是中概股主動掀起美股 退市潮，藉大型國企集體離場，加速對美脫鉤。

從市場面觀察，國企在美發行ADR只占總股數的一小部分，國企和政府還是絕對大股東，因此退市影響跟阿里巴巴、百度這些直接到美股市場上市的企業不同；因此，接下來在中美監管雙重夾擊下，境外投資占有相當比重的中國公司是否跟進，值得關注。

從政治面觀察，美國施壓中概股的三年窗口期還在，儘管中國證監會副主席方星海表示，中方和美方對審計的談判順利，相信不久後能達成合作協議、有信心相關不確定性很快就會消除。且中國國務院 副總理劉鶴強調，要「處理好政府與市場關係」，並重申支持相關企業在境外上市。但實際上美中歧見難以化解，美方看起來並不打算在審計規定方面鬆手，中方也很難在這方面做出讓步，中概股加速對美脫鉤勢在必行。

這一波大型國企集體自美退市潮，中國人壽將於22日向美國證管會(SEC)提交相關表格，預料ADR最後一個交易日為9月1日；中國石化則表示，擬於29日或前後提交表格，退市預計在表格提交後十日生效；中國石油存託股在紐交所的最後交易日期約為9月8日左右；中鋁及上石化則宣告分別在22日及26日提交表格。

至於為何選擇退市？中石油與中石化在公告皆提及，目前存託股占公司H股及總股數比重很小，交易量與公司H股全球交易量相比較低。中石油特別指出，由於不同上市地監管規則差異，導致繼續維持存託股在紐交所上市的披露義務需要公司付出較大的行政負擔，且聯交所與上交所已具有較強可替代性，在綜合評估下，決定自紐交所退市。