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白宮：近期將派軍機艦穿越台海 數日內公布貿易談判路線圖

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯12日說，針對大陸對台灣的一系列施壓作為，美國將耐心且有效率應對，美軍將在近期穿越台海，美國也會強化和台灣的經貿關係。(美聯社)
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯12日說，針對大陸對台灣的一系列施壓作為，美國將耐心且有效率應對，美軍將在近期穿越台海，美國也會強化和台灣的經貿關係。(美聯社)

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）12日舉行電話簡報會表示，針對中國對台灣的一系列施壓作為，美國不會採取反射式反應，美國將會耐心有效地應對；他預告，美軍近期將穿越台海，美國也會強化和台灣的經貿關係，未來數日內就會公布一項充滿雄心的貿易談判路線圖。

坎伯表示，中方以眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，從根本上違反和平穩定的目標，對台灣施加壓力，且還沒結束，直到今天還有數艘解放軍軍艦在台灣附近。

坎伯說，美國預期北京的行動會持續數周甚至數月，中方意在脅迫恫嚇台灣，並破壞台灣韌性。

「挑戰是長期的。」坎伯說，美國會耐心地應對，採取冷靜有決心的步驟來維持台海和平穩定，在遵守美國長期政策的方式下支持台灣，美國會在數周和數月內採取更多行動，「我們不會本能反應或立即反射，我們會有耐心的、有效率的應對。」

坎伯重申，美國政策的承諾與目標是維持台海和平穩定，美國持續恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一邊片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸分歧。

坎伯表示，美國將持續在國際法允許之處飛航和執行任務，美軍機艦將在數周內穿越台海；美國會履行台灣關係法所做的承諾（包含支持台灣自我防衛，並維持美國自身能力，以抵制任何可能危及台灣安全、經濟和社會的行動）。

此外，坎伯表示，美國將確保，美軍的軍力、部署和訓練能應對中國挑釁和破壞穩定的行為，使西太平洋更穩定。

坎伯說，美國也會根據一中政策，持續深化美台經貿關係，「美國正在制定一個充滿雄心的貿易談判路線圖，未來幾天內會公布。」

對此，中華民國駐美代表蕭美琴在雙橡園表示，台美今年6月宣布啟動21世紀貿易倡議後，雙方持續追蹤進度，商定盡速啟動第一輪談判，期望談判能順利進行。

台灣關係法 中華民國 北京

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